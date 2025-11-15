EVENIMENTACTUALITATEIAȘI

Foto-Video. Chocolate Saga Iași 2025: Trei zile dulci la Palas Mall, între ciocolată artizanală și artă comestibilă

de Popa Denisa

Festivalul Chocolate Saga a ajuns pentru prima dată la Iași și îi așteaptă pe toți pasionații de dulciuri fine, la Palas Mall, între 14 și 16 noiembrie. Evenimentul transformă pentru trei zile inima orașului într-un paradis al ciocolatei — cu degustări, demonstrații live și surprize spectaculoase.

Atracția principală – Coiful de la Coțofenești din ciocolată și aur

Centrul atenției este o lucrare impresionantă semnată de Dalia Maria Păduraru, bucătar originar din Pașcani: replica celebrului Coif de la Coțofenești, realizată integral din ciocolată și foiță de aur.

Piesa a fost creată în 52 de zile și 52 de nopți, iar autoarea a fost premiată recent la un eveniment național dedicat inovației în cofetărie și panificație, desfășurat la Brașov.

Degustări, demonstrații și ateliere pentru toate vârstele

În cele două zile rămase din festival, vizitatorii pot lua parte la degustări de ciocolată artizanală, praline bean-to-bar și vinuri speciale, pot urmări demonstrații live susținute de maeștri ciocolatieri și somelieri, dar și ateliere dedicate copiilor și adulților.

Chocolate Saga, ediția a VIII-a, este deschisă publicului zilnic, între orele 10:00 și 21:00, la Palas Mall Iași.

 

Autor:

Popa Denisa
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
