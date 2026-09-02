FOTO. Vaslui. Un autoturism cu o mamă și doi copii a intrat într-un stâlp de electricitate

Un accident de circulație a avut loc miercuri, 2 septembrie, în localitatea Horoiata, comuna Bogdănești.

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vaslui, la locul faptei, au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Bârlad care „au asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor (PSI) la locul producerii accidentului”. De asemenea, pentru misiune, au fost dispuse și „o autospecială de stingere cu modul pentru descarcerare”, o autospecială de prim ajutor (EPA), „precum și o ambulanță aparținând Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Vaslui”.

La sosire, echipajele de intervenție au constatat că cei trei pasageri, o mamă și cei 2 copii ai acesteia, reușiseră să iasă deja din autovehicul. Pasagerii erau în stare conștientă și au fost preluați de către „echipajele medicale pentru evaluare și acordarea îngrijirilor medicale necesare”.

În acest moment, sunt cercetate, de către organele abilitate, cauzele și împrejurările producerii accidentului.

Ioana Mărcuțianu