FOTO. Vaslui. Incendiu la un adăpost de animale

Un incendiu a izbucnit duminică, 8 februarie, la un adăpost de animale din localitatea Portari, comuna Zăpodeni, județul Vaslui. Din fericire, în momentul producerii evenimentului nu se aflau animale în interior, iar intervenția pompierilor a împiedicat extinderea flăcărilor.

La fața locului a intervenit Detașamentul de Pompieri Vaslui, cu o autospecială de stingere și șase militari, pentru localizarea și lichidarea incendiului.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Vaslui, la sosirea echipajelor incendiul afectase aproximativ 60 de metri pătrați din adăpost.

Cauza probabilă a producerii incendiului ar fi fost un aparat electric de încălzit, aflat sub tensiune și amplasat necorespunzător.

