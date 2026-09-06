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FOTO. Vaslui. Incendiu într-un apartament din Bârlad – 20 de persoane au fost evacuate

de Vlad Bălănescu

Un incendiu a izbucnit în seara de 5 septembrie într-un apartament de la etajul IV al unui bloc din municipiul Bârlad, județul Vaslui. Forțele de intervenție au fost solicitate prin apel la numărul unic de urgență 112, înregistrat în dispecerat în jurul orei 20:00. La locul evenimentului s-au deplasat militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Bârlad, cu trei autospeciale de stingere, o autoscară mecanică și 10 pompieri, precum și un echipaj EPA.

La sosirea acestora incendiul se manifesta într-o cameră a apartamentului de la ultimul etaj al imobilului. Pompierii au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, reușind să salveze restul apartamentului și să împiedice propagarea focului. „Din cauza fumului degajat în urma incendiului, aproximativ 20 de persoane din bloc au fost evacuate. Pompierii au intervenit atât pentru evacuarea și protejarea locatarilor, cât și pentru evacuarea fumului acumulat în imobil și pe casa scării. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost o lumânare aprinsă, lăsată nesupravegheată”, anunță ISU Vaslui. Din fericire nu au fost victime omenești.

FOTO ISU Vaslui

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
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