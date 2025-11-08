Foto. Vânători-Neamț: Un bărbat a suferit arsuri grave într-un incendiu izbucnit la un container

Actualizare: Un comunicat al ISU Neamț a dat mai multe informații privind modul în care s-a produs incendiul.

„Incendiul s-a manifestat generalizat la o rulotă amplasată într-o gospodărie, existând posibilitatea propagării la locuință.

Până la sosirea pompierilor, din interiorul rulotei s-a autoevacuat un bărbat. Acesta prezenta arsuri pe o suprafață mare a corpului, fiind preluat de echipajul de la SAJ și ulterior transportat la CPU Târgu-Neamț.

Bărbatul, în vârstă de aproximativ 45 de ani, cu arsuri de gradul II și III pe 90% din suprafața corpului, a fost preluat și transportat de echipajul SMURD TIM (de la Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț) la UPU Piatra-Neamț.

O femeie de 76 de ani, care a suferit un atac de panică, a fost asistată medical de echipajul SMURD și ulterior transportată la spital”.

Știre inițială: Un incendiu a izbucnit în această dimineață, 8 noiembrie, la un container aflat în curtea unui gospodării din satul Nemțișor, comuna Vânători-Neamț. Din primele informații, se pare că un bărbat ar fi suferit arsuri grave și ar fi întrat în coma la sosirea echipajelor de la ambulanță și pompieri.

Vom reveni cu detalii.