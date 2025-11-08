Stiri fierbintiACTUALITATENEAMȚ

Foto. Vânători-Neamț: Un bărbat a suferit arsuri grave într-un incendiu izbucnit la un container

admin
de admin

Actualizare: Un comunicat al ISU Neamț a dat mai multe informații privind modul în care s-a produs incendiul.

„Incendiul s-a manifestat generalizat la o rulotă amplasată într-o gospodărie, existând posibilitatea propagării la locuință.Foto. Vânători-Neamț: Un bărbat a suferit arsuri grave într-un incendiu izbucnit la un container

Foto. Vânători-Neamț: Un bărbat a suferit arsuri grave într-un incendiu izbucnit la un containerPână la sosirea pompierilor, din interiorul rulotei s-a autoevacuat un bărbat. Acesta prezenta arsuri pe o suprafață mare a corpului, fiind preluat de echipajul de la SAJ și ulterior transportat la CPU Târgu-Neamț.

Bărbatul, în vârstă de aproximativ 45 de ani, cu arsuri de gradul II și III pe 90% din suprafața corpului, a fost preluat și transportat de echipajul SMURD TIM (de la Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț) la UPU Piatra-Neamț.

O femeie de 76 de ani, care a suferit un atac de panică, a fost asistată medical de echipajul SMURD și ulterior transportată la spital”.

Știre inițială: Un incendiu a izbucnit în această dimineață, 8 noiembrie, la un container aflat în curtea unui gospodării din satul Nemțișor, comuna Vânători-Neamț. Din primele informații, se pare că un bărbat ar fi suferit arsuri grave și ar fi întrat în coma la sosirea echipajelor de la ambulanță și pompieri.

Foto. Vânători-Neamț: Un bărbat a suferit arsuri grave într-un incendiu izbucnit la un container

Vom reveni cu detalii.

Autor:

admin
admin
Articolul precedent
Atenție: document fals atribuit Băncii Naționale a României
Articolul următor
Două persoane rănite după ce un autoturism a ieșit de pe șosea în Secuienii Noi

Ultima ora

Social Neamț

Două persoane rănite după ce un autoturism a ieșit de pe șosea în Secuienii Noi

Două persoane au fost rănite, vineri seară, 7 noiembrie,...
SOCIAL

Atenție: document fals atribuit Băncii Naționale a României

Banca Națională a României (BNR) atrage atenția cetățenilor asupra...
Social Botoșani

Botoșani. Două accidente produse la interval de două minute. Patru persoane au ajuns la spital

Două accidente s-au produs, la interval de mai puțin...
Social Bacau

Bacău. Un bărbat și-a pierdut viața într-un incendiu care i-a mistuit locuința

O persoană și-a pierdut viața, în seara de 7...
RELIGIE

Tradiții și obiceiuri de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril

Tradiții și obiceiuri de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale