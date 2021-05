Ghinion pentru un tânăr şofer care s-a aflat săptămâna trecută la locul şi momentul nepotrivit, pe raza comunei Vânători-Neamţ. Acesta afirmă că în timp ce se deplasa cu maşina proprietate personală, marţi, 11 mai, la ora 21:43, la ieşirea din comună spre oraşul Târgu Neamţ, un cal i-a ieşit în faţa maşinii şi a izbit-o puternic.

„În seara de marţi mă deplasam cu maşina cu direcţia de mers Pipirig spre Târgu Neamţ. În dreptul indicatorului Vânători, la limita cu Humuleşti, din partea dreaptă a carosabilului mi-a ieşit un cal în faţă şi nu am mai reuşit să îl evit deoarece a sărit direct în faţa maşinii. Bănuiesc că voia să traverseze să se ducă spre prund, pentru că a fost exact în dreptul uliţei de pe partea cealaltă a drumului. În urma impactului, mi-a fost distrus parbrizul, grila, bara, capota, stâlpul lateral faţă, stâlpul lateral spate dreapta, portiera dreaptă faţă şi cupola. Reparaţiile mă costă în jur de 1.500 şi 2.000 de euro. Am doar autorizaţia de reparaţie. Am sunat imediat la 112 şi poliţiştii sosiţi la faţa locului m-au întrebat dacă am asigurare CASCO. Le-am zis că nu am. Am fost condus la sediul poliţiei Târgu Neamţ unde am dat o declaraţie despre cum s-a întâmplat totul”, ne spune tânărul ghinionist.

Incidente cu cai pe timpul nopţii care se plimbă nestingheriţi pe drumul naţional ce traversează comuna au mai fost de-a lungul anilor şi toate s-au soldat cu pagube materiale şi chiar cu victime ce au suferit din fericire răni uşoare. Din păcate, aşa cum ne-am obişnuit că se întâmplă în România, până nu se va întâmpla o tragedie autorităţile nu vor lua nicio măsură concretă.

C.T. STURZU