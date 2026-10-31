FOTO. Un tractor s-a răsturnat pe șoseaua de centură a municipiului Rădăuți.
Stiri fierbintiACTUALITATESOCIAL

FOTO. Un tractor s-a răsturnat pe șoseaua de centură a municipiului Rădăuți.

Sofronia Gabi
de Sofronia Gabi

Un accident de circulație soldat cu rănirea unei persoane a avut loc cu puțin timp în urmă pe șoseaua de centură a municipiului Rădăuți, unde un tractor s-a răsturnat în afara părții carosabile. Evenimentul din 31 octombrie a fost anunțat prin apel la numărul unic de urgență 112, iar la locul indicat de apelant au intervenit pompierii militari, cu o autospecială dotată cu accesorii pentru descarcerare și o ambulanță SMURD.

FOTO. Un tractor s-a răsturnat pe șoseaua de centură a municipiului Rădăuți.

Conducătorul utilajului, neîncarcerat, conștient și cooperant, a fost preluat de către echipajul paramedical pentru acordarea primului ajutor. Pompierii militari au asigurat măsurile specifice de prevenire a incendiilor, iar echipajul SMURD a transportat victima la spital pentru investigații suplimentare”, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava.

Urmează ca polițiștii rutieri să stabilească cu exactitate cauzele și condițiile care au dus la producerea accidentului de circulație.

FOTO. Un tractor s-a răsturnat pe șoseaua de centură a municipiului Rădăuți.

FOTO ISU Suceava

(G. S.)

Autor:

Sofronia Gabi
Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Iași. Culoare, varietate și măiestrie la Grădina Botanică – expoziția „Flori de toamnă” și-a deschis porțile
Iași. Culoare, varietate și măiestrie la Grădina Botanică – expoziția „Flori de toamnă” și-a deschis porțile

Ultima ora