FOTO. Un tractor s-a răsturnat pe șoseaua de centură a municipiului Rădăuți.

Un accident de circulație soldat cu rănirea unei persoane a avut loc cu puțin timp în urmă pe șoseaua de centură a municipiului Rădăuți, unde un tractor s-a răsturnat în afara părții carosabile. Evenimentul din 31 octombrie a fost anunțat prin apel la numărul unic de urgență 112, iar la locul indicat de apelant au intervenit pompierii militari, cu o autospecială dotată cu accesorii pentru descarcerare și o ambulanță SMURD.

„Conducătorul utilajului, neîncarcerat, conștient și cooperant, a fost preluat de către echipajul paramedical pentru acordarea primului ajutor. Pompierii militari au asigurat măsurile specifice de prevenire a incendiilor, iar echipajul SMURD a transportat victima la spital pentru investigații suplimentare”, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava.

Urmează ca polițiștii rutieri să stabilească cu exactitate cauzele și condițiile care au dus la producerea accidentului de circulație.

FOTO ISU Suceava

(G. S.)