ACTUALITATENEAMȚStiri fierbinti

Foto. Un TIR cu trailer a luat foc în mers, la Botești-Neamț

de Ioana Mărcuțianu

Un camion, care transporta pe trailer un buldoexcavator, a luat foc în timp ce se deplasa pe o șosea din comuna Botești, miercuri seară (7 octombrie 2026), în jurul orei 19:30.

“Conducătorul auto a oprit ansamblul în afara părții carosabile și a îndepărtat capul tractor. Un alt bărbat a evacuat buldoexcavatorul de pe trailer, după care a intervenit pentru localizarea incendiului.

La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție din cadrul Detașamentului de Pompieri Roman și IPJ.

Foto. Un TIR cu trailer a luat foc în mers, la Botești-Neamț
Foto: ISU Neamț

La sosirea pompierilor, incendiul, care se manifesta la nivelul trailerului, era localizat. S-a acționat pentru lichidarea acestuia, în urma căruia au fost afectate elementele combustibile ale trailerului.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost efectul termic generat de o defecțiune produsă pe timpul exploatării trailerului.

Nu au fost victime”, a transmis căpitan Irina Popa, purtătorul de cuvânt al ISU Neamț.

A.C.

Autor:

Ioana Mărcuțianuhttps://zch.ro/
Absolventă a Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, specializarea jurnalism, din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Privește jurnalismul ca pe un câine de pază al democrației.
Articolul precedent
FOTO. Neamț. Zilier căzut cu capul într-un șanț
FOTO. Neamț. Zilier căzut cu capul într-un șanț

Ultima ora

Poate te interesează...

Mai mult
    SOCIAL

    FOTO. Neamț. Zilier căzut cu capul într-un șanț

    Un bărbat care lucra cu ziua în curtea unui sătean din Oșlobeni, comuna...
    ACTUALITATE

    VIDEO. Măsuri de siguranță sporite la Iași de Hramul Sf. Cuvioase Parascheva

    Începând de joi, 8 octombrie 2026, Iașul devine locul de întâlnire al pelerinilor...
    RELIGIE

    Mobilizare de excepție. Hrană gratuită pentru pelerinii Sfintei Parascheva: 90.000 de porții, în opt zile, la Iași

    Peste 90.000 de porții de mâncare, circa 30.000 de sticle de apă și...
    CULTURA

    „Zboruri”, concert, joi seară, la Cafeneaua Monotua din Piatra-Neamț

    Trei muzicieni din zone diferite — folk, etnojazz, muzică clasică și jazz —...
    INFRACȚIONAL

    Scandal într-un bar din Girov – doi tineri au fost reținuți

    O bătaie a izbucnit în seara de 7 octombrie, în jurul orei 18.00...
    ACTUALITATE

    Se schimbă vremea în Moldova: cald până duminică, apoi ploi și răcire de la începutul săptămânii viitoare

    Vremea rămâne mult mai caldă decât normal în Moldova până la sfârșitul săptămânii. Duminică vin ploile, iar de luni temperaturile scad, cu minime de până la 0 grade pe 14 octombrie.
    ACTUALITATE

    Botoșani. Prins cu droguri de mare risc în capsule pentru vape

    Un bărbat în vârstă de 37 de ani a fost reținut de procurorii...
    ACTUALITATE

    Anunț important al Primăriei Piatra Neamț: „Strada Ștefan cel Mare va fi închisă joi pentru lucrări de asfaltare”

    Joi, 8 octombrie, între orele 09:00 – 18:00, strada Ștefan cel Mare va...
    INFRACȚIONAL

    Cazul femeii acuzate de incendiul de la Oșlobeni – pagubă de 20.000 de lei!

    Revenim asupra cazului de la Oșlobeni, comuna Bodești, cu femeia acuzată că a...
    SOCIAL

    Avertisment APAVITAL Iași: seceta pune presiune pe sursele de apă și pe alimentarea din regiune. Cifre îngrijorătoare.

    Debitele reduse ale râurilor și scăderea resurselor disponibile în unele surse subterane îngreunează...