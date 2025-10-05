FOTO. Un șofer neatent a plonjat cu mașina în albia pârâului Bâtca Doamnei

Trei persoane au fost rănite în două evenimente rutiere care au avut loc în week-end. În unul dintre accidente un șofer neatent a plonjat cu mașina în albia pârâului Bâtca Doamnei. S-a întâmplat pe 5 octombrie, la puțin timp după miezul nopții, accidentul fiind anunțat prin e-call. „În noaptea de 5 octombrie a.c., în jurul orei 02:00, în timp ce un bărbat, în vârstă de 34 de ani, din Piatra-Neamț, conducea un autoturism pe strada Bâtca Doamnei, ar fi intrat în coliziune cu balustrada unui pod rutier, plonjând în albia pârâului Bâtca Doamnei”, conform IPJ Neamț. Șoferul a reușit să iasă singur din mașină, dar a suferit leziuni pentru care a fost transportat la spital. Bărbatul a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.

Celălalt eveniment rutier a avut loc pe 4 octombrie, în jurul orei 11:00, în localitatea Rediu. Cercetările au stabilit că totul s-a întâmplat în timp ce un tânăr în vârstă de 19 ani, din județul Bacău, conducea un autoturism pe DJ159C, în localitatea menționată, având direcția de deplasare Rediu spre Borlești. Ajuns la intersecția cu DC 121, ar fi efectuat viraj la stânga, intrând în coliziune cu un autoturism, condus de o tânără, în vârstă de 27 de ani, din Borlești. Din impact, ambii conducători auto au fost răniți și au ajuns la cea mai apropiată unitate medicală. Nici în acest caz conducătorii auto nu erau sub influența alcoolului. Se fac cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și condițiilor care au dus la producerea ambelor accidente.

FOTO: ISU Neamț