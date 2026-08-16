FOTO. Un motociclist a decedat, fiind strivit de o autocisternă. Accidentul s-a petrecut pe E 581, în Vaslui

Un accident cu deznodământ tragic s-a petrecut în noaptea de 15 spre 16 august 2026, în jurul orei 23.15, la Simila, comuna Zorleni, pe Drumul European 581, care face legătura între orașele Bârlad și Vaslui.

Un participant la trafic a anunțat că în nedoritul incident era implicată și o motocicletă. A intervenit Detașamentul de Pompieri Bârlad cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și o ambulanță EPA, precum și Serviciul de Ambulanță cu o autosanitară.

„Ajunse la locul evenimentului, forțele de intervenție au constatat că două persoane erau conștiente și prezentau politraumatisme. Alta nu prezenta semne vitale și trebuia extrasă de sub o autocisternă”, a comunicat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vaslui.

Persoana decedată este un bărbat de aproximativ 40 de ani. Răniții, care au vâsta de 33, respectiv 34 de ani, au fost transportați la spital, pentru investigații suplimentare. Urmează ca poliștii rutieri să stabilească împrejurările producerii accidentului.

Dan Sofronia

FOTO ISU Vaslui