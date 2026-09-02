FOTO. Un brad a căzut peste o casă din Piatra-Neamț

În dimineața zilei de 2 septembrie 2026, un arbore a căzut peste o casă de pe strada Pârâul Doamnei, din municipiul Piatra-Neamț, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț.

Potrivit unui comunicat al instituției, echipajul de pompieri s-a deplasat la fața locului „cu o autospecială complexă pentru intervenție” și a constatat că „un brad, desprins din rădăcini, a căzut peste un gard, acoperișul unei locuințe și firele electrice, existând posibilitatea ca acesta să ajungă pe partea carosabilă”.

Aceștia au îndepărtat copacul, înlăturând astfel pericolul.

De asemenea, în urma incidentului, nu au fost victime.

Ioana Mărcuțianu