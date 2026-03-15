FOTO. Un bărbat s-a ales cu arsuri la gât și mâini. Incendiu la un bloc de locuințe sociale din  Bârlad

de Croitoru Angela

O sâmbătă seară obișnuită s-a transfomat într-un coșmar cu flăcări și fum dens, înecăcios pentru locatarii unui bloc de locuințe sociale, din municipiul Bârlad, strada Alexandru Vlahuță. Unul dintre locatari, un bărbat, a suferit arsuri de gradele I și II, la gât și la mâini. Incendiul a izbucnit sâmbătă, 14 martie, în jurul orei 19:15.

FOTO. Un bărbat s-a ales cu arsuri la gât și mâini. Incendiu la un bloc de locuințe sociale din  Bârlad

„Detașamentul de pompieri Bârlad a intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un bloc de locuințe sociale situat pe strada Alexandru Vlahuță din municipiul Bârlad .

La fața locului s-a intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă cu 11 militari și 3 echipaje SAJ.

Incendiul a fost lichidat. Se fac cercetări pentru stabilirea cauzei de producere a incendiului.

În momentul sosirii echipajelor la fața locului , incendiul se manifesta generalizat la întreaga locuință. În urma acestuia, în apartamentul respectiv au ars două uși PVC și mai multe obiecte de mobilier și au fost deteriorate: o ușă metalică, o mașină de spălat, un boiler și un frigider.

Totodată, în urma acestui incendiu o persoană (de sex masculin) a suferit arsuri de gradul 1 și 2 în zona gâtului și a mâinilor, fiind transportat la Spitalul Municipal de Urgență Bârlad pentru îngrijiri medicale, iar o altă persoană (de sex feminin) a suferit un atac de panică”, a transmis ISU Vaslui.

Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
