FOTO. Trupul unui bărbat a fost descoperit în Lacul Izvorul Muntelui

de Popa Denisa

Tragedie la Bicaz, unde trupul unui bărbat a fost găsit plutind în Lacul Izvorul Muntelui. Descoperirea a fost anunțată printr-un apel la 112, înregistrat miercuri, 19 noiembrie, la ora 15:50, când un martor a observat corpul neînsuflețit pe luciul apei.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Neamț, la fața locului au intervenit echipaje ale SVSU Bicaz, pompieri din cadrul Detașamentului Piatra Neamț, Serviciul de Ambulanță și polițiști ai IPJ Neamț.

FOTO. Trupul unui bărbat a fost descoperit în Lacul Izvorul Muntelui

Salvatorii au folosit echipamentele specifice pentru a aduce la mal victima, un bărbat în vârstă de aproximativ 64 de ani. Ulterior, trupul neînsuflețit a fost preluat de de Serviciul Medicină Legală Neamț.

Conform informațiilor prezentate de IPJ Neamț, bărbatul este din localitatea Secu, cercetările continuând sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

 

Foto: ISU Neamț

