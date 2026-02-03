INFRACȚIONALACTUALITATENEAMȚ

FOTO. Trei tineri din zona Roman, reținuți după percheziții DIICOT: zeci de doze de canabis și 3-CMC, cântare și sume de bani, ridicate

de Vlad Bălănescu

Trei tineri din zona municipiului Roman au fost reținuți în urma unor percheziții domiciliare efectuate marți, 2 februarie, într-un dosar ce vizează trafic de droguri și constituirea unui grup infracțional organizat, potrivit unui comunicat al IPJ Neamț.

Acțiunea a fost desfășurată de polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Neamț, împreună cu procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Neamț.

Ce spun anchetatorii

Conform probatoriului administrat, începând cu iunie 2025, cei vizați „ar fi constituit un grup infracțional organizat” pe fondul unor relații de prietenie, pentru obținerea de bani din comercializarea de substanțe interzise în Roman și în localitățile limitrofe.

Ce a fost găsit la percheziții

Polițiștii au descoperit și ridicat, potrivit IPJ Neamț:

  • 94 de doze de canabis (drog de risc);
  • 27 de doze și alte 65 de grame de substanță cristalină 3-CMC (drog de mare risc);
  • 4 grindere, 3 cântare de mare precizie, obiecte cu urme de substanță;
Comunicatul IPJ Neamț menționează că drogurile ar fi avut ca destinație, în principal, tineri și elevi.

Suspecții erau deja sub control judiciar „pentru fapte similare”

IPJ Neamț mai precizează că cei trei reținuți, cu vârste de 19, 27 și 33 de ani, se aflau sub control judiciar într-un alt dosar aflat pe rolul Tribunalului Neamț, după ce ar fi fost trimiși în judecată la 11 septembrie 2025, prin rechizitoriu DIICOT, pentru fapte similare.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul IJJ Neamț.

FOTO: IPJ Neamț

