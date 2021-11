O tragedie fără margini a lovit în această dimineață, 21 noiembrie o familie tânără din județul Neamț, tatăl și doi copii mici, unul de numai o lună și celălalt de 3 ani, și-au pierdut viața într-un accident petrecut în satul Hârlești, comuna Filipești.

Din primele informații, un camion ar fi izbit autoturismul în care se aflau și acesta a fost proiectat pe un câmp.

Tatăl, 23 de ani, era la volanul mașinii și a rămas încarcerat între fiarele mașinii.

Băiatul de 3 ani a intrat în stop respirator, medicii i-au aplicat manevre de resuscitare, dar, din păcate a fost declarat decesul. Bebelușul de numai o lună a murit și el.

Mama, tot 23 de ani, a fost transportată de urgență la UPU Bacău, în comă.

„În această dimineață, în jurul orei 09.20, pe DN 2-E 85, un tânăr de 23 de ani, din județul Neamț, în timp ce conducea un autoturism în afara localității Onișcani, la ieșirea de pe un drum lateral, nu ar fi acordat prioritate unui ansamblu format din cap tractor și semiremorcă, condus de un bărbat de 45 de ani, din județul Suceava care se deplasa pe direcția Neamț către Bacău. Din impact au rezultat trei persoane decedate, respectiv conducătorul auto de 23 de ani și doi minori, unul de o lună și altul de 3 ani. In autoturism se mai afla o tânără de 23 de ani care a fost transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. Conducătorul auto de 45 de ani nu se afla sub influența alcoolului. Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă”, a declarat inspector principal Cătălina Păduraru, purtătorul de cuvânt al IPJ Bacău.

Pompierii ISU Bacău au acționat la fața locului cu autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, alte trei ambulanțe de la SAJ Bacău au ajuns la fața locului. ISU Neamț a venit în ajutorul colegilor de la Bacău cu un echipaj cu autospecială pentru descarcarare, una pentru stingere și două ambulanțe SMURD.

Angela Croitoru

Foto: ISU Bacău