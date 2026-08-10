FOTO. Trafic blocat pe ambele sensuri la Girov -Căciulești. Trei răniți în spital după un grav accident de circulație!

Actualizare: Șoferul tractorului – în comă profundă!

Potrivit informațiilor furnizate de Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ) Neamț, șoferul tractorului, a fost preluat de Ambulanța SMURD Terapie Intensivă Mobilă (TIM) în stare foarte gravă, în comă profundă, fiind ventilat mecanic. Acesta a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență (SJU) Piatra-Neamț. Până la această oră (17:30), UPU Piatra-Neamț nu făcuse nicio solicitare pentru a-l transporta la o altă unitate spitalicească, ceea ce înseamnă că, cel mai probabil, încă i se mai fac investigații medicale.

„Din datele preliminare, primite de la colegi, am înțeles că șoferul tractorului a fost aruncat în urma impactului puternic și ar fi în starea cea mai gravă, în comă, ventilat mecanic. A fost transportat de echipajul SMURD TIM la UPU al SJU Piatra-Neamț. Deocamdată nu avem nicio solicitare de ambulanță pentru acest pacient pentru a fi transferat la o altă unitate medicală din Iași sau dintr-o altă localitate. Probabil încă se mai investigații radiologice.

În autoturism se aflau șoferul de 23 de ani și un pasager în dreapta sa, un bărbat în vârstă de 46 de ani. Ambii au suferit traumatisme cranio-cerebrale (TCC). Tânărul a primit un diagnostic prezumtiv la preluarea de către colegii de pe ambulanțe, de TCC deschis cu plagă deschisă și un traumatism lombar, iar bărbatul din dreapta sa, pasagerul, avea un TCC închis, la o primă evaluare fără prea mari probleme”, a precizat asistent Radu Roibu, purtătorul de cuvânt al SAJ Neamț.

Știre inițială: Un accident deosebit de grav a avut loc, în urmă cu puțin timp, luni, 10 august 2026, în jurul orei 15:00, pe o șosea din satul Căciulești, comuna Girov. Toate cele trei persoane implicate în accident au fost rănite, în urma impactului puternic dintre un tractor cu remorcă și un autoturism. Traficul este blocat pe ambele sensuri de mers, pe Drumul Județean 156A (cel care face legătura cu județul Bacău) până ce polițiștii de la Serviciul Rutier vor finaliza cercetările la fața locului, iar pompierii vor reuși să curețe zona de resturile autovehiculelor implicate în accident.

„În jurul orei 14:55, prin apel la 112 a fost anunțat un accident rutier produs pe DJ 156 A, în satul Căciulești din comuna Girov. În accidentul rutier au fost implicate un tractor cu remorcă în care se aflau două persoane și un autoturism în care se afla doar conducătorul auto.

La locul evenimentului au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț (o autospecială pentru descarcerare, o autospecială de stingere cu module pentru descarcerare și prim ajutor și o ambulanță SMURD TIM), SAJ (două ambulanțe) și IPJ.

În urma impactului, pasagerul din tractor a fost aruncat. Acesta a fost găsit de către pompieri în stare de inconștiență. Imediat a fost preluat de echipajul SMURD TIM care i-a acordat îngrijiri medicale. Ulterior, bărbatul în vârstă de 58 de ani a fost transportat la spital.

Celelalte două persoane implicate în accident, doi bărbați în vârstă de 23 și 43 de ani, cu traumatisme, au fost preluate de echipajele de la SAJ și ulterior transportate la spital”, a precizat căpitan Irina Popa, purtătorul de cuvânt al ISU Neamț.

Vom reveni cu detalii despre accident imediat ce acestea vor fi disponibile.

Angela Croitoru

Foto: ISU Neamț