FOTO. Târgu-Neamț, prezent la Târgul de Turism al României

Județul Neamț va fi prezent la cea de-a 53-a ediție a Târgului de Turism al României, eveniment organizat la ROMEXPO București, în perioada 12–15 februarie 2026.

La această ediție, Consiliul Județean Neamț va promova oferta turistică a județului într-o formă integrată, alături de partenerii săi: municipiul Roman, orașele Târgu-Neamț și Bicaz, precum și Organizația de Management al Destinației Turistice Piatra-Neamț.

Orașul Târgu-Neamț va pune în valoare, în cadrul târgului de la București, principalele sale obiective și resurse turistice: Cetatea Neamțului, mănăstirile Neamț, Secu și Sihăstria, turismul religios, istoric și cultural, precum și tradițiile autentice și patrimoniul național.

Din delegația orașului Târgu-Neamț care va participa la acest târg fac parte familia de meșteri populari Costi și Ionela Lungu din Humulești, alături de Aurelia Bălan, directorul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Târgu-Neamț. Mai multe detalii despre eveniment pot fi consultate aici, un material care oferă un scurt flashback al participării județului Neamț la ediția Târgului de Turism al României din noiembrie 2024.

C.T.S.