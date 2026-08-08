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FOTO. Tânăr rătăcit în zona Cuejdel, găsit după câteva ore

de Vlad Bălănescu

Un tânăr de 23 de ani s-a rătăcit în pădurea din zona Cuejdel și a avut nevoie de ajutor pentru a găsi drumul bun. Apelul pentru ajutor, prin numărul unic de urgență 112, a fost înregistrat în dispecerat pe 8 august, în jurul orei 16:00. Apelantul a precizat că se află, cel mai probabil, în zona Poiana Tărnița.

Tânăr rătăcit în zona Cuejdel

Bărbatul, în vârstă de 23 de ani, intenționa să urmeze traseul albastru Cuejdel, însă s-a rătăcit. În urma sesizării, a fost direcționată o patrulă din cadrul Postului de Jandarmi Balneoclimateric Băltățești pentru identificarea și sprijinirea acestuia. Persoana a fost găsită la ora 18:05 și, ulterior, a fost condusă de jandarmi în afara zonei împădurite, în condiții de siguranță”, anunță Jandarmeria Neamț.

FOTO Jandarmeria Neamț

(G. S.)

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
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