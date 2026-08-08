FOTO. Tânăr rătăcit în zona Cuejdel, găsit după câteva ore

Un tânăr de 23 de ani s-a rătăcit în pădurea din zona Cuejdel și a avut nevoie de ajutor pentru a găsi drumul bun. Apelul pentru ajutor, prin numărul unic de urgență 112, a fost înregistrat în dispecerat pe 8 august, în jurul orei 16:00. Apelantul a precizat că se află, cel mai probabil, în zona Poiana Tărnița.
„Bărbatul, în vârstă de 23 de ani, intenționa să urmeze traseul albastru Cuejdel, însă s-a rătăcit. În urma sesizării, a fost direcționată o patrulă din cadrul Postului de Jandarmi Balneoclimateric Băltățești pentru identificarea și sprijinirea acestuia. Persoana a fost găsită la ora 18:05 și, ulterior, a fost condusă de jandarmi în afara zonei împădurite, în condiții de siguranță”, anunță Jandarmeria Neamț.
FOTO Jandarmeria Neamț
(G. S.)