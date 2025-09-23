FOTO. Suceava. Un bărbat și-a pierdut viața într-un accident: mașina a lovit un stâlp de electricitate

Un grav accident s-a produs luni seară, 22 septembrie, în jurul orei 23:25, pe raza localității Ostra, spre Tărnicioara. Un autoturism, în care se aflau două persoane, a intrat în coliziune cu un stâlp de electricitate.

În urma impactului, una dintre victime, un bărbat în vârstă de 35 de ani, a rămas încarcerată și a fost găsită în stare de inconștiență. La fața locului au intervenit pompierii militari cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, sprijiniți de un echipaj SAJ.

După ce victima a fost extrasă dintre fiarele contorsionate, echipajele medicale au început manevrele de resuscitare. Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de cadrele medicale, bărbatul nu a mai putut fi salvat, fiind declarat decedat.

Cea de-a doua persoană aflată în autoturism a primit îngrijiri medicale la fața locului.

