FOTO Suceava Tranzitul pelerinilor către Ucraina, prin județul Suceava, de Anul Nou Evreiesc

Județul Suceava s-a aflat, în perioada 7–11 septembrie 2026, pe traseul de tranzit al pelerinilor evrei hasidici care s-au deplasat către Ucraina, pentru a sărbători Anul Nou Evreiesc. Pelerinii au ajuns în România prin intermediul a cinci aeroporturi – Bacău, Iași, București, Suceava și Cluj, iar deplasarea acestora către Ucraina s-a realizat prin județul Suceava, în direcția punctelor de trecere a frontierei către Ucraina. Instituția Prefectului din județul Suceava transmite că nu au fost incidente pe parcursul tranzitului.

“Potrivit datelor centralizate la nivelul județului Suceava, în perioada menționată, aproximativ 7.000 de pelerini au părăsit România prin punctele de trecere a frontierei Siret și Vicovu de Sus, îndreptându-se către Ucraina. Pe întreaga perioadă, structurile implicate au acordat o atenție deosebită siguranței participanților, fluidizării traficului și prevenirii oricăror situații care ar fi putut afecta desfășurarea normală a tranzitului.

Instituția Prefectului– Județul Suceava mulțumește tuturor structurilor și instituțiilor implicate pentru profesionalismul și buna colaborare, precum și pentru modul coordonat în care au gestionat această misiune”, precizează Alina Iuliana Neagu, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Suceava.

În perioada 14–17 septembrie, este planificată deplasarea de retur a pelerinilor către România, autoritățile urmând să asigure măsurile de coordonare pentru desfășurarea în condiții de siguranță și a acestei etape.

Angela Croitoru