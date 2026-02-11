FOTO. Suceava. Persoană decedată într-un incendiu

O persoană și-a pierdut viața într-un incendiu izbucnit la o gospodărie din comuna Bilca, județul Suceava.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Suceava, incendiul a fost anunțat prin apel la 112 în cursul nopții, în jurul orei 04:00. La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul subunităților Vicovu de Sus și Rădăuți, sprijiniți de lucrătorii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență Bilca și Gălănești, cu cinci autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD. La sosirea echipajelor, ardeau acoperișul casei și cel al unei anexe gospodărești, existând pericolul extinderii focului la întreaga gospodărie.

Pe timpul intervenției, pompierii au pătruns în interiorul locuinței, unde au descoperit trupul neînsuflețit al proprietarului, un bărbat în vârstă de 99 de ani. Flăcările au distrus acoperișurile construcțiilor din lemn pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați și au ars bunurile și documentele personale.

Incendiul ar fi izbucnit în dormitor, cel mai probabil din cauza jarului sau scânteilor provenite de la o sobă. Intervenția pompierilor s-a încheiat în jurul orei 07:00, fiind salvate un adăpost de animale și alte anexe învecinate.

Foto: ISU Suceava