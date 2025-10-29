ACTUALITATESOCIALStiri fierbinti

FOTO. Suceava. O persoană a rămas încarcerată în urma unui accident în care au fost implicate două TIR-uri și un autoturism

de Popa Denisa

Un grav accident în care au fost implicate două autocamioane și un autoturism, s-a produs miercuri, 29 octombrie, pe raza localității Bunești, județul Suceava. În urma impactului, un bărbat aflat într-un autocamion de transport butelii a rămas încarcerat între fiarele cabinei.

Victima, conștientă și cooperantă, a fost extrasă în siguranță de echipajele de intervenție și predată ulterior medicilor de pe ambulanța SAJ, care au transportat-o la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate.FOTO. Suceava. O persoană a rămas încarcerată în urma unui accident în care au fost implicate două TIR-uri și un autoturismPe durata operațiunilor de descarcerare și acordare a primului ajutor, pompierii au asigurat zona pentru prevenirea oricărui pericol, având în vedere natura încărcăturii autocamionului implicat în accident.FOTO. Suceava. O persoană a rămas încarcerată în urma unui accident în care au fost implicate două TIR-uri și un autoturism

Potrivit informațiilor transmise de ISU Suceava, la fața locului au intervenit pompierii militari, cu o autospecială de stingere, o autospecială dotată cu echipamente de descarcerare și o ambulanță SMURD. În sprijinul acestora s-a deplasat și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

Denisa POPA

Foto: ISU Suceava

Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență.
