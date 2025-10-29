FOTO. Suceava. O persoană a rămas încarcerată în urma unui accident în care au fost implicate două TIR-uri și un autoturism

Un grav accident în care au fost implicate două autocamioane și un autoturism, s-a produs miercuri, 29 octombrie, pe raza localității Bunești, județul Suceava. În urma impactului, un bărbat aflat într-un autocamion de transport butelii a rămas încarcerat între fiarele cabinei.

Victima, conștientă și cooperantă, a fost extrasă în siguranță de echipajele de intervenție și predată ulterior medicilor de pe ambulanța SAJ, care au transportat-o la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate. Pe durata operațiunilor de descarcerare și acordare a primului ajutor, pompierii au asigurat zona pentru prevenirea oricărui pericol, având în vedere natura încărcăturii autocamionului implicat în accident.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Suceava, la fața locului au intervenit pompierii militari, cu o autospecială de stingere, o autospecială dotată cu echipamente de descarcerare și o ambulanță SMURD. În sprijinul acestora s-a deplasat și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

Denisa POPA

Foto: ISU Suceava