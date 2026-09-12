FOTO. Suceava. O femeie a fost salvată după ce a căzut în fântână

O femeie de 62 de ani, din localitatea Dealu, comuna Zvoriștea, județul Suceava, a fost salvată după ce a căzut într-o fântână adâncă de 10 metri. S-a întâmplat pe 12 septembrie, în ajutor fiind solicitați pompierii militari. Cu ajutorul echipamentului specific, salvatorii au coborât la victimă și au reușit să o aducă la suprafață în siguranță.

„Persoana a fost asigurată și extrasă în siguranță la suprafață, de unde a fost preluată de către echipajul SMURD TIM. Personalul medical a stabilizat victima, o femeie în vârstă de 62 de ani, aflată în șoc hipotermic”, anunță ISU Suceava. Ulterior, femeia a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe Suceava pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

FOTO – VIDEO ISU Suceava

(G. S.)