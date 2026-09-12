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FOTO. Suceava. O femeie a fost salvată după ce a căzut în fântână

de Sofronia Gabi

O femeie de 62 de ani, din localitatea Dealu, comuna Zvoriștea, județul Suceava, a fost salvată după ce a căzut într-o fântână adâncă de 10 metri. S-a întâmplat pe 12 septembrie, în ajutor fiind solicitați pompierii militari. Cu ajutorul echipamentului specific, salvatorii au coborât la victimă și au reușit să o aducă la suprafață în siguranță.

Persoana a fost asigurată și extrasă în siguranță la suprafață, de unde a fost preluată de către echipajul SMURD TIM. Personalul medical a stabilizat victima, o femeie în vârstă de 62 de ani, aflată în șoc hipotermic”, anunță ISU Suceava. Ulterior, femeia a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe Suceava pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

FOTO – VIDEO ISU Suceava

(G. S.)

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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