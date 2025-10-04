ACTUALITATESOCIALStiri fierbinti

FOTO. Suceava. Incendiu la Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Fundu Moldovei

de Sofronia Gabi

Militarii din cadrul ISU Suceava au fost solicitați pe 4 octombrie să intervină la un incendiu care a izbucnit într-o cameră a Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane cu Dizabilități din localitatea Fundu Moldovei. În urma apelului la numărul unic de urgență 112 au plecat la drum pompierii militari de la Secția Câmpulung Moldovenesc, cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, cu sprijinul  unui echipaj SAJ. „Până la sosirea forțelor de intervenție, angajații unității au evacuat toate persoanele aflate în interiorul clădirii (trei lucrători și 24 de pacienți). Totodată, aceștia au localizat și stins incendiul. Pompierii militari au ventilat spațiile inundate cu fum și au verificat restul clădirii pentru a se asigura că pericolul a fost înlăturat”, anunță ISU Suceava.FOTO. Suceava. Incendiu la Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Fundu Moldovei

Echipajul SMURD a preluat un bărbat, în vârstă de 29 de ani, care a suferit un atac de panică. Ulterior, aceasta și-a revenit și nu a necesitat transportul la spital. Au ars materiale textile din cameră – saltea, lenjerie, pernă. „Cauza probabilă de izbucnire a flăcărilor este în curs de stabilire”, mai arată sursa citată.FOTO. Suceava. Incendiu la Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Fundu Moldovei

FOTO: ISU Suceava

Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Anunț de angajare – „Societatea Transport Public Neamț S.A.”

