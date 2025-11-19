ACTUALITATE

FOTO. Suceava. Două persoane rănite după ce un autoturism a fost lovit de tren

de Vlad Bălănescu

Două persoane au fost rănite în noaptea de 18, spre 19 noiembrie, după ce un autoturism a fost lovit de un tren la o trecere la nivel cu calea ferată aflată între localitățile Verești și Văratec.FOTO. Suceava. Două persoane rănite după ce un autoturism a fost lovit de tren

Potrivit informațiilor transmise de ISU Suceava, la fața locului au intervenit pompierii militari, care au acționat cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare și două ambulanțe SMURD, una cu echipaj de prim-ajutor și alta de Terapie Intensivă Mobilă.

În mașina implicată în accident se aflau doi bărbați, ambii răniți, însă conștienți și cooperanți. Aceștia au primit îngrijiri medicale la fața locului.FOTO. Suceava. Două persoane rănite după ce un autoturism a fost lovit de tren

După evaluare, unul dintre bărbați a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare, în timp ce celălalt a refuzat transportul la unitatea medicală.

Denisa POPA

Foto: ISU Suceava

