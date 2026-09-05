Stiri fierbintiACTUALITATESOCIAL

FOTO. Suceava. Două persoane au murit carbonizate în urma unui accident la Fântâna Mare

de Sofronia Gabi

Actualizare: Polițiștii au stabilit identitatea victimelor care au murit în teribilul accident, doi adolescenți de 16 ani. „La data de 05.09.2026, în jurul orei 06:05, un minor în vârstă de 16 ani din comuna Fântâna Mare, județul Suceava, a condus autoturismul pe un drum secundar din comuna Fântâna Mare, iar pe fondul vitezei excesive, într-o curbă la stânga a pierdut controlul asupra direcției de mers, a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un cap de pod.

În urma accidentului autoturismul a luat foc, rezultând decesul conducătorului auto de 16 ani, dar și a pasagerului în vârstă de 16 ani, din municipiul Fălticeni. Din verificările preliminare efectuate s-a constatat că minorul care conducea autoturismul nu deținea permis de conducere”, conform IPJ Suceava.

Știre inițială: Un accident rutier soldat cu moartea a două persoane a avut loc în zorii zilei de 5 septembrie, în localitatea Fântâna Mare din județul Suceava. Apelul pentru ajutor, prin numărul unic de urgență 112, a fost înregistrat în dispeceratul ISU Suceava în jurul orei 06:00. Din primele informații era vorba de un vehicul care s-a lovit de un cap de pod, iar în urma impactului deosebit de violent, mașina a luat foc.

Au intervenit pompierii militari cu o autospecială de stingere, cu accesorii pentru descarcerare, și o ambulanță SMURD. „La sosirea echipajelor, s-a identificat un autoturism care a intrat în coliziune cu un cap de pod, iar în urma impactului mașina a luat foc și ardea generalizat. Din nefericire, după localizarea flăcărilor, în interiorul autoturismului au fost identificate două victime carbonizate”, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava. Urmează ca polițiștii rutieri să stabilească identitatea victimelor și cauzele și condițiile care au dus la producerea tragediei.

FOTO ISU Suceava

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Pârjol pe 6 ha în comuna Icușești. Pompierii și voluntarii locali au muncit ore întregi pentru stingerea incendiului
Pârjol pe 6 ha în comuna Icușești. Pompierii și voluntarii locali au muncit ore întregi pentru stingerea incendiului
Articolul următor
Polițiștii nemțeni și luptătorii SAS au descins în Suceava într-un dosar de transport ilegal de lemn
Polițiștii nemțeni și luptătorii SAS au descins în Suceava într-un dosar de transport ilegal de lemn

Ultima ora

Categorii

ECONOMIE

150 de milioane de euro pentru stocarea energiei: toate firmele din România pot depune proiecte până la 30 octombrie

Ministerul Energiei pune la dispoziția întreprinderilor din România o...
SOCIAL

Razie pe DN 2 – polițiștii au aplicat 88 de sancțiuni, majoritatea pentru viteză

Acțiunea tip RELEU, care a avut loc pe DN...
Stiri fierbinti

Polițiștii nemțeni și luptătorii SAS au descins în Suceava într-un dosar de transport ilegal de lemn

Polițiștii nemțeni au descins pe 3 septembrie într-o locație...
Stiri fierbinti

Pârjol pe 6 ha în comuna Icușești. Pompierii și voluntarii locali au muncit ore întregi pentru stingerea incendiului

Un incendiu de proporții a avut loc, vineri (4...
Stiri fierbinti

O femeie și-a pierdut un picior, după ce a fost lovită de un TIR! Un pompier aflat în timpul liber a intervenit decisiv pentru...

Un accident de circulație produs vineri, 4 septembrie 2026,...
Stiri fierbinti

FOTO. Situație dramatică la Cordun. Un incendiu a cuprins două locuințe și un bărbat a fost găsit spânzurat în pod

Noapte de groază în comuna Cordun județul Neamț unde...
CULTURA

Călătorie la 1900 – Elite la răscruce de veacuri. O nouă manifestare la Castelul Sturdza, la granița cu Neamțul

Simbol al arhitecturii neogotice din Moldova, Castelul Sturdza de...
ACTUALITATE

Soluția ISJ Neamț pentru criza apei din zona Târgu Neamț – două școli vor avea cursuri online

Două unități de învățământ vor avea cursuri online la...