FOTO. Suceava. Două persoane au murit carbonizate în urma unui accident la Fântâna Mare

Actualizare: Polițiștii au stabilit identitatea victimelor care au murit în teribilul accident, doi adolescenți de 16 ani. „La data de 05.09.2026, în jurul orei 06:05, un minor în vârstă de 16 ani din comuna Fântâna Mare, județul Suceava, a condus autoturismul pe un drum secundar din comuna Fântâna Mare, iar pe fondul vitezei excesive, într-o curbă la stânga a pierdut controlul asupra direcției de mers, a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un cap de pod.

În urma accidentului autoturismul a luat foc, rezultând decesul conducătorului auto de 16 ani, dar și a pasagerului în vârstă de 16 ani, din municipiul Fălticeni. Din verificările preliminare efectuate s-a constatat că minorul care conducea autoturismul nu deținea permis de conducere”, conform IPJ Suceava.

Știre inițială: Un accident rutier soldat cu moartea a două persoane a avut loc în zorii zilei de 5 septembrie, în localitatea Fântâna Mare din județul Suceava. Apelul pentru ajutor, prin numărul unic de urgență 112, a fost înregistrat în dispeceratul ISU Suceava în jurul orei 06:00. Din primele informații era vorba de un vehicul care s-a lovit de un cap de pod, iar în urma impactului deosebit de violent, mașina a luat foc.

Au intervenit pompierii militari cu o autospecială de stingere, cu accesorii pentru descarcerare, și o ambulanță SMURD. „La sosirea echipajelor, s-a identificat un autoturism care a intrat în coliziune cu un cap de pod, iar în urma impactului mașina a luat foc și ardea generalizat. Din nefericire, după localizarea flăcărilor, în interiorul autoturismului au fost identificate două victime carbonizate”, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava. Urmează ca polițiștii rutieri să stabilească identitatea victimelor și cauzele și condițiile care au dus la producerea tragediei.

FOTO ISU Suceava