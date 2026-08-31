FOTO. Suceava. Ceremonie Militară de reînhumare a boierului Luca Arbore

Numele Hatmanului Luca Arbore este cunoscut atât iubitorilor de istorie, cât și celor care au urmărit trilogia „Apus de Soare”, pusă în scenă de Barbu Ștefănescu Delavrancea.

La mânăstirea ctitorită de el, recent reabilitată, a avut loc o ceremonie inedită de reînhumare a Hatmanului Luca Arbore, organizată de către Batalionul 634 Infanterie „Mareșal Jozef Pilsudski” din Piatra Neamț, potrivit unui comunicat de presă al Garnizoanei Piatra Neamț, din cadrul Cercului Militar Piatra Neamț. Ceremonia s-a bucurat de participarea starețului Mănăstirii Arbore, protosinghel Porfirie Pescarul și de cea a reprezentanților Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. De asemenea, au participat și comandantul Diviziei 2 Infanterie „Getica”, general-maior Gabriel-Constantin Turculeț, locțiitorul comandantului Comandamentului Forțelor Întrunite „General Emanoil Ioan Florescu”, general de brigadă Gheorghe Maxim, comandantul Batalionului 634 Infanterie „Mareșal Jozef Pilsudski”, locotenent-colonel Silviu Veleșcu, șeful Cercului Militar Piatra Neamț, plutonier adjutant principal Vasile Vânău, dar și „oficialități locale și județene, public și reprezentanți mass-media”. Hatmanul Luca Arbore a fost un boier moldovean, „de viță domnească”, din secolele XV-XVI și, face parte din „familia directă a domnitorului Ștefan cel Mare”. În timpul ultimei domnii a domnitorului menționat, boierul a participat atât la administrarea Moldovei, cât și la misiuni diplomatice în afara țării, ca trimis al aceluiași domnitor. De asemenea, l-a ajutat pe Bogdan al III-lea (1504-1517), să conducă Moldova „în calitate de sfetnic”, iar în perioada 1517-1522, a fost numit de Sfatul Domnesc tutorele, respectiv regentul lui Ștefăniță Vodă, conducând efectiv Moldova.

Boierul a reușit ca, „în doar șase luni”, să construiască în 1502, „Biserica de pe Valea Solcii, în prezent Mănăstirea Arbore” și să o sfințească, apoi, în 29 august, cu hramul Sfântului Ioan Botezătorul. Deși ceremonia militară a fost organizată sâmbătă, în 29 august, redacției i s-a comunicat abia 2 zile mai târziu, în 31 august, probabil din rațiuni de securitate națională.

Ioana Mărcuțianu