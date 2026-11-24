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Un accident rutier soldat cu moartea unei persoane a avut loc în seara zilei de luni, 23 noiembrie 2026, pe raza orașului Liteni, unde au intervenit pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Bucovina” al județului Suceava, un echipaj SAJ cu medic, o ambulanță SMURD și „o autospecială dotată cu accesorii pentru descarcerare”, informează un comunicat al ISU Suceava.

La sosire, forțele de intervenție au constatat că autoturismul părăsise partea carosabilă și lovise un bărbat, în vârstă de 70 de ani. În urma impactului, acesta se afla în stare de inconștiență, „fără funcții vitale”.

În continuare, pompierii militari au „început imediat manevrele de resuscitare” și au evaluat medical cele două persoane care se aflau în autoturism: un bărbat și o tânără în vârstă de 18 ani. Ulterior, intervenția medicală a fost preluată de echipajul SAJ cu medic, însă, după finalizarea protocolului de resuscitare, bărbatul de 70 de ani a fost declarat decedat.

Tânăra „a fost preluată de către echipajul SAJ și transportată la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate”, iar cealaltă persoană din autoturism „a refuzat transportul la o unitate spitalicească”.

Imagini: ISU Suceava