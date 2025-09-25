ACTUALITATESOCIALSUCEAVA

FOTO. Suceava. Accident între trei autoturisme. Trei persoane au fost rănite

de Popa Denisa

Trei persoane, dintre care și un minor, au fost rănite într-un grav accident produs joi, 25 septembrie, pe raza localității Pătrăuți, în care au fost implicate trei autoturisme.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Suceava, la fața locului au intervenit pompierii militari, cu o autospecială pentru descarcerare și ambulanța SMURD de Terapie Intensivă Mobilă, sprijiniți de două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Unul dintre adulți a rămas încarcerat și a fost extras de salvatori dintre fiarele contorsionate ale mașinii. Toate cele trei victime, doi adulți și un minor, au fost preluate de echipajele medicale, li s-a acordat primul ajutor și au fost transportate la spital.

Potrivit autorităților, victimele sunt conștiente și cooperante.

Foto: ISU Suceava

Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
