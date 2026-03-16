FOTO. Suceava. Accident între Marginea și Rădăuți – traficul este blocat pe ambele sensuri

Un accident de circulație a avut loc în urmă cu puțin timp între localitățile marginea și Rădăuți, județul Suceava, iar la acest moment traficul este blocat pe ambele sensuri.

„Intervin pompierii militari din cadrul Detașamentului Rădăuți cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2. Este vorba despre un accident rutier între un autoturism și un microbuz, trei persoane implicate, o victimă monitorizată de către echipajul SMURD. Traficul rutier în zonă este blocat pe ambele sensuri”, anunță ISU Suceava.

