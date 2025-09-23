FOTO. Suceava. Accident grav la Ilișești, un bărbat și-a pierdut viața și o femeie a fost rănită

Un accident rutier grav s-a produs în dupa-amiaza de 23 septembrie, la intrarea în localitatea Ilișești dinspre Suceava, unde un autoturism a ieșit în afara carosabilului.

În urma impactului, două persoane au fost rănite. Bărbatul aflat la volan a rămas încarcerat și a fost scos dintre fiarele contorsionate de echipajele de descarcerare. Din nefericire, acesta nu avea semne vitale, iar manevrele de resuscitare nu au avut succes.

O femeie, pasageră în mașină, a fost găsită conștientă și cooperantă. Ea a primit primul ajutor la fața locului, după care a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe Suceava.

La locul tragediei au intervenit pompierii militari cu o autospecială de stingere, un echipaj de descarcerare și o ambulanță SMURD, sprijiniți de două echipaje SAJ.

Poliția urmează să stabilească modul în care s-a produs accidentul.

Denisa POPA

Foto: ISU Suceava