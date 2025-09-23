ACTUALITATESOCIALStiri fierbinti

FOTO. Suceava. Accident grav la Ilișești, un bărbat și-a pierdut viața și o femeie a fost rănită

ZCH News
de ZCH News

Un accident rutier grav s-a produs în dupa-amiaza de 23 septembrie, la intrarea în localitatea Ilișești dinspre Suceava, unde un autoturism a ieșit în afara carosabilului.

În urma impactului, două persoane au fost rănite. Bărbatul aflat la volan a rămas încarcerat și a fost scos dintre fiarele contorsionate de echipajele de descarcerare. Din nefericire, acesta nu avea semne vitale, iar manevrele de resuscitare nu au avut succes.FOTO. Suceava. Accident grav la Ilișești, un bărbat și-a pierdut viața și o femeie a fost rănită

O femeie, pasageră în mașină, a fost găsită conștientă și cooperantă. Ea a primit primul ajutor la fața locului, după care a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe Suceava.

La locul tragediei au intervenit pompierii militari cu o autospecială de stingere, un echipaj de descarcerare și o ambulanță SMURD, sprijiniți de două echipaje SAJ.FOTO. Suceava. Accident grav la Ilișești, un bărbat și-a pierdut viața și o femeie a fost rănită

Poliția urmează să stabilească modul în care s-a produs accidentul.FOTO. Suceava. Accident grav la Ilișești, un bărbat și-a pierdut viața și o femeie a fost rănită FOTO. Suceava. Accident grav la Ilișești, un bărbat și-a pierdut viața și o femeie a fost rănită FOTO. Suceava. Accident grav la Ilișești, un bărbat și-a pierdut viața și o femeie a fost rănită

Denisa POPA

Foto: ISU Suceava

Autor:

ZCH News
ZCH Newshttp://www.zch.ro
Stiri din Neamt, Bacau, Suceava, Iasi, Botosani, Vaslui. Primul ziar regional din regiunea Nord Est.
Articolul precedent
Neamț. Consfătuiri județene pentru profesorii de Limba și Literatura Română
Articolul următor
Platformă falsă care promite înscrieri contra cost în Programul Rabla Auto 2025. Plângere penală depusă de AFM

Ultima ora

ACTUALITATE

Platformă falsă care promite înscrieri contra cost în Programul Rabla Auto 2025. Plângere penală depusă de AFM

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a depus astăzi, 23...
EDUCATIE

Neamț. Consfătuiri județene pentru profesorii de Limba și Literatura Română

Consfătuirile județene ale profesorilor nemțeni de Limba și literatura...
SOCIAL

Foto. Accident în Piatra Neamț – 3 mașini implicate

Actualizare: „În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit...
ACTUALITATE

FOTO. Suceava. Un bărbat și-a pierdut viața într-un accident: mașina a lovit un stâlp de electricitate

Un grav accident s-a produs luni seară, 22 septembrie,...
ECONOMIE

Propunere explozivă făcută de un consilier al premierului Ilie Bolojan: desființarea ANAF

Ionuț Dumitru, un consilier al premierului Ilie Bolojan, a...

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale