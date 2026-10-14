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FOTO. „Ștafeta Veteranilor” a plecat din Piatra Neamț către Iași

de Ioana Mărcuțianu

Voluntarii militari și civili nemțeni, din cadrul asociației Invictus România, au preluat ștafeta de la cei din Bacău, astăzi, 14 octombrie 2026, la sediul Batalionului 634 Infanterie „Mareşal Józef Piłsudski”, „în prezența comandantului unității” și al Garnizoanei Piatra-Neamț, locotenent-colonel Silviu Veleșcu. Volutarii nemțeni au pornit în alergare, pe traseul roșu, către sediul Brigăzii 15 Mecanizată „Podu Înalt”, Garnizoana Iași. Pe drum, aceștia se vor opri la „monumentele închinate eroilor Patriei” pentru a le omagia, informează Cercul Militar Piatra-Neamț, prin intermediul unui comunicat.FOTO. „Ștafeta Veteranilor” a plecat din Piatra Neamț către Iași

Echipa de voluntari din județul Neamț este formată din militarii din cadrul Batalionului 634 Infanterie ,,Mareşal Józef Piłsudski”, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Neamț, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Neamț, respectiv din civilii comunității locale.FOTO. „Ștafeta Veteranilor” a plecat din Piatra Neamț către Iași

Evenimentul a început în data 1 octombrie, când cicliști și alergători au pornit din București, pe 3 trasee colorate potrivit drapelului României. Ei se vor îndrepta către orașul Carei, (din județul Satu Mare), „ultimul oraș eliberat de Armata Română în anul 1944”, unde vor ajunge exact de „Ziua Armatei Române”, 25 octombrie.FOTO. „Ștafeta Veteranilor” a plecat din Piatra Neamț către Iași

„Ștafeta Veteranilor” a fost inițiată în 2014 și este un proiect amplu de „educație patriotică și memorie colectivă” din România.

Ioana Mărcuțianu

Autor:

Ioana Mărcuțianuhttps://zch.ro/
Absolventă a Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, specializarea jurnalism, din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Privește jurnalismul ca pe un câine de pază al democrației.
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