Galeriile de Artă „Lascăr Vorel” găzduiesc, în perioada 15 – 30 august, o expoziție inedită de pictură semnată de artista Irina Maria Moldovan, intitulată „Sentimente”.

Vernisajul expoziției are loc vineri, 15 august, la ora 17:00, în prezența artistei și a unor invitați speciali: actrița Maria Luca Hibovschi, regizorul Cosmin Pleșa (autorul conceptului expozițional), criticul de artă Emil Nicolae și Ștefan Potop, președintele Uniunii Artiștilor Plastici – Filiala Neamț. Evenimentul include și un moment artistic dedicat publicului.

Cele 18 lucrări în acrilic pe pânză, expuse în cele două săli ale galeriei, reflectă o lume imaginară bogată în simboluri, creaturi fantastice, personaje și peisaje.

„Sentimente nu este doar o expoziție de pictură…Este o invitație la o călătorie într-o grădină interioară, vie și misterioasă, a fiecăruia dintre noi, în care, din simplu privitor, poți deveni explorator. La intrare, nu veți găsi simple peisaje sau portrete…Veți întâlni un univers fantastic și fascinant, populat de creaturi hibride, flori cu ochi, fluturi de cupru, jumătăți de animale fantastice – ori poate nu, păduri luxuriante sau cine mai știe ce, din fulminanta imaginație a artistei Irina Maria Moldovan”, au declarat organizatorii.

Lucrările Irinei Maria Moldovan amintesc de stilurile unor mari maeștri ai artei universale, precum Bosch, Chagall, Frida Kahlo, Redon, Klimt sau Dalí, o combinație de forță emoțională, mister și poezie vizuală.

Artista, originară din Bicazu Ardelean, este de profesie avocat, dar din pasiune pentru pictură a urmat cursurile Școlii Populare de Artă „Carmen Saeculare” din Piatra Neamț și un master în pictură la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași. A expus în numeroase expoziții naționale și internaționale și este câștigătoarea Marelui Premiu la Concursul Național de Artă Plastică „Ion Irimescu” în 2017.

Intrarea este liberă.

Denisa POPA