FOTO. Se complică ancheta în cazul unui accident petrecut în Piatra Neamț. Un al treilea șofer implicat a fugit cu mașina furată

Cercetările efectuate în dosarul accidentului petrecut pe 1 august, la ora 04.00, pe strada Dimitrie Leonida, din Piatra Neamț, au scos la lumină un detaliu intesant. În nedoritul incident a fost implicat și un al treilea autoturism, șoferul acestuia fugind de la fața locului. Avea să se afle și de ce a recurs la acest gest.

Inițial, s-a transmit că un tânăr, de 18 de ani, din Dumbrava Roșie, care conducea un autoturism, dinspre bulevardul 9 Mai către Bacău, nu s-ar fi asigurat la schimbarea direcției și a intrat in coliziune cu o mașină, ce se deplasa regulamentar pe banda 2, la volanul căreia era un șofer, de 24 de ani, din Săvinești.

În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a conducătorului celui de al doilea autoturism și a doi pasageri, din acest autoturism, un minor de 17 ani și o tânără de 18 ani, ambii din Săvinești. Șoferii au fost testați, rezultatul indicând 0.82 mg/l alcool pur în aerul expirat, în cazul celui mai tânăr.

Apoi, ancheta a relevat că în evenimentul rutier a fost implicat și un al treilea autoturism, condus de un tânăr, de 22 de ani, din Piatra-Neamț, care ar fi fost acroșat mașina tânărului de 18 ani, pietreanul continuându-și deplasarea, lucru ce înseamnă părăsirea locului producerii accidentului.

În urma verificărilor a rezultat faptul că, tânărul de 22 de ani nu deține permis de conducere, pentru nicio categorie de vehicule, iar autoturismul aparține mamei sale, fiind sustras în scopul utilizării, fără încuviințarea acesteia. Iată ce se precizează într-un comunicat al Poliției Neamț:

„S-a dispus extinderea urmăririi penale cu privire la săvârşirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, părăsirea locului accidentului, vătămare corporală din culpă și furt în scop de folosință săvârșit între membrii de familie”.

Anchetatorii au dispus, față de cei doi tineri, cu vârste de 18, respectiv 22 de ani, reținerea pe o perioadă de 24 de ore. Apoi, magistrații de la Judecătoria Piatra Neamț, pe data de 2 august 2026, au stabilit ca cei doi tineri să fie puși în arest la domiciliu. Decizia nu este definitivă, putând fi contestată la instanța superioară.

Dan Sofronia