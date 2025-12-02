SOCIALACTUALITATEEVENIMENT

FOTO. Sania lui Moș Crăciun călătorește deasupra orașului, în fiecare seară

de Vlad Bălănescu

Magia sărbătorilor de iarnă va fi mai aproape de noi în această perioadă! Sania lui Moș Crăciun va străbate orașul nostru în fiecare zi, la orele 18:00 și 19:00, pentru ca toți pietrenii să se bucure de întâlnirea cu Moșul.

Primarul Adrian Niță: „Dragi copii, am o veste tare frumoasă!

Așa cum v-am promis, Moș Crăciun nu ne-a uitat și anul acesta a ales să vină la Piatra-Neamț într-un mod cu totul inedit!

I-am șoptit aseară că aici locuiesc unii dintre cei mai cuminți copii, iar Moșul a spus imediat că trebuie să vină mai des!

Am stabilit împreună ca în fiecare seară, la ora 18:00 și la ora 19:00, să coboare în oraș special pentru voi!FOTO. Sania lui Moș Crăciun călătorește deasupra orașului, în fiecare seară

Îl veți vedea în sania lui trasă de reni, salutându-vă, zâmbind și pregătit să adune toate scrisorile voastre pline de vise și dorințe.

Până în Ajun, Moșul va fi cu noi, așa că pregătiți scrisorile, mănușile și entuziasmul — magia abia începe!FOTO. Sania lui Moș Crăciun călătorește deasupra orașului, în fiecare seară

Haideți să-l întâmpinăm pe Moș Crăciun așa cum doar pietrenii știu să o facă!”FOTO. Sania lui Moș Crăciun călătorește deasupra orașului, în fiecare seară

Primăria Piatra Neamț

Panică pentru o pilotă care-a luat foc în Blocul Ozana din Piatra-Neamț

