FOTO. Rugby Club Venus la 35 de ani de activitate

Duminică, 15 noiembrie 2026, RUGBY CLUB VENUS împlinește 35 ani de activitate în slujba sportului cu balonul oval. Din 1991, Rugby Club Venus a demonstrat că este o şcoală de sport şi ambiţie, prin care au trecut, mai întâi, generaţii de băieţi, apoi, din 1996, de fete. Profesorul Eusebiu Popa este omul care a făcut din antrenorat un mod de viață, unul dintre puținii oameni care duce și ține sportul de masă la firul ierbii, în mediul rural și urban, acolo unde există copii care prin PASIUNE, DISCIPLINĂ, RESPECT, SOLIDARITATE, INTEGRITATE, ATITUDINE și IMAGINE pot să ajungă sportivi de top.

Cu un palmares impresionat, atât pe plan național, cât și internațional, clubul reprezintă astăzi certificatul de naștere al rugby-ului feminin românesc, profesorul Eusebiu Popa fiind cel care a înființat în luna mai 1996 prima echipă feminină de rugby din România. Astăzi, RUGBY CLUB VENUS se poate lăuda cu reprezentante în echipa națională a României, la echipele din prima ligă, dar și la nivel european.

Prof. Eusebiu Nicolae Popa

”Parcă mai ieri porneam la drum cu o mână de copii, având doar o minge din plastic. Primul antrenament a fost pe platoul de la Gospodina, iar apoi ne-am mutat pe terenurile de la Ștrand, cu băieții de la Școlile 12, 3 și 4 din Piatra Neamț. Cu timpul, antrenamentele și chiar meciurile din campionatele de juniori au fost pe terenul de la Regiment sau în poiana aflată deasupra restaurantului Căprioara. La două săptămâni de la înființare, cu intervenția omului de televiziune Ioan Todan, am reușit să obținem o minge COTTON OXFORD nr. 4 de la FRR.

La început am fost pe lângă Fundația pentru Tineret, apoi am devenit de sine stătător. Sunt multe de povestit despre acea perioadă, deplasări cu trenul, cu BREKUL muncitoresc și din când în când cu autobuzul de la fabrica de bere ZIMCA sau cu microbuzul de la transportul local, cu pachete de mâncare făcute acasă, cu butoaie de motorină primite sponsorizare și altele.

În 1994 și 1996 am participat la Rovigo în Italia – Trofeul Aldo MILANI, iar după ce ne-am întors, în 1996, am reușit să înființez, pe 1 iunie, prima echipă feminină de rugby din România, afiliată la FRR pe 15 august, care peste ani a devenit marca înregistrată MÂTZELE NEGRE RUGBY.

Palmaresul nostru se știe! Titluri de campioane la senioare, vicecampioane și multe alte câștigate la turnee și competiții. Jucătoare formate la Clubul Venus RIFIL au obținut rezultate deosebite la naționala Ghindelor: Irina Hîrjete, Loredana Juncanariu, Georgiana Gabor, Diana Mândrilaș sau Silviu Vasiliu, la băieți.

Rugbyul educă, dar și formează pentru viață. Mulțumesc tuturor celor care au făcut parte din echipă, începând cu anul 1991: jucători, jucătoare, părinți, parteneri, colaboratori, sponsori și profesori. Mulțumesc și celor care m-au ajutat la antrenamente: Ciprian Crăciun, Carmen Humă, Sergiu Moftolea, Marius Mihai, Paula Ciorobâtca și Amalia Buftea.

Mai nou, din mai 2026 am reușit să formez grupe de fete în zona Rădăuți – Volovăț, U8 și U10, chiar dacă mai sunt și probleme de sănătate. Am reușit să fac o selecționată Neamț – Rădăuți cu care am participat la Timișoara și în Campionatul de Minirugby Moldova (Pașcani, Gura Humorului). Putem remarca pe Teodora Bongiac, Andra Rusu, Ana Haidau, Cristina Ursan, Carla Rusu, Alesia Munteanu și Sofia Munteanu de la Bodești – Neamț. Deasemenea am participat cu noua echipă la Festivalul Sporturilor organizat la Botoșani de multipla campioană olimpică Elisabeta Lipă. Selecția continuă și îmi doresc ca fetele din zona Rădăuți să ajungă în rugbyul mare, chiar în naționala GHINDELOR”.

Datorită partenerilor, copiii nu plătesc nici o taxă pentru antrenament, echipament sau deplasări.

Mulțumim: TEMAD ROMÂNIA, DINAMIC AMBIENTAL, TCE AGRICULTURĂ, CONPASTRU TRAVEL, SERVASCOM, ASOCIAȚIA MINGEA OVALĂ, ACERBIS ROMÂNIA, PROMOTOP MKT, VITAMIN AQUA și în special susținătorilor: Ioan Schiau, Ștefan Vuza, Mihai Tărâță, Octavian Madar, Viorel Tofan și Sergiu Râpanu.

Mulțumim directorilor școlilor, profesorilor, învățătorilor, dar și părinților pentru înțelegere și susținere.

Mulțumim reprezentanților mass-media care au spus povestea noastră. #POVESTEA CONTINUĂ

Palmaresul național și internațional care a scris istoria acestui sport în județul Neamț și România:

15 noiembrie 1991 se înființează RUGBY CLUB VENUS

mai 1996 s-a înființat prima echipă feminină de rugby din România, iar în august 1996 s-a afiliat Federației Române de Rugby

STAGII cu FIRA – EUROPA Rugby

1993 – BUCUREȘTI – stagiu FIRA AER

1994 – participare la Trofeul ALDO MILANI ROVIGO, Italia

1996 – participare la Trofeul ALDO MILANI ROVIGO, Italia

2000 – CAEN – Franța, antrenor nivelul III / loturi naționale

2000 – locul 3, «Heineken Rugby Sevens», Amsterdam/Olanda

2002 – participare la Trofeul ALDO MILANI ROVIGO, Italia

2005 – SPLIT, Croația, antrenor nivelul III / loturi naționale

2004 – participare la Trofeul ALDO MILANI ROVIGO, Italia

2005 – titlul naţional la rugby feminin, senioare

2006 – Academia de Rugby – FIRA AER – FRR

2006 – locul I, Gent Rugby 10, Belgia

2006 – titlul naţional la rugby feminin, senioare

2006 – 2007 antrenor și manager loturi naționale rugby feminin

2006 – a câștigat CER feminin gr. B LIMOGES, Franța, fiind înregistrată calificarea României în prima grupă valorică

2007 – vicecampioane naţionale la senioare

2008 – vicecampioane naţionale la senioare

2012 – locul 4, C.N.R.F Junioare

2013 – locul 3, Campionatul Naţional de Junioare

2015 – locul 3, UNITED WORLD GAMES – Austria

2016 – loculi, RUGBYLYA CUP – CUSAGO, Milano – Italia

2016 – locul I, Cupa municipiului Chișinău, Republica Moldova

2016 – apar #MÂTZELE NEGRE RUGBY, la nivel junioare mici

2017 – locul I Campionatul regional de junioare mici U14/Moldova. Palmaresul MÂTZELE NEGRE continuă cu câștigarea turneelor desfășurate la: Constanța, București, Focșani, Arad, Timișoara, Suceava, Gura Humorului, Tîrgu Mureș, Bîrlad, Iași, etc.

https://www.facebook.com/seby.rugbyvenus / https://www.facebook.com/venusrc.eusebiu

FOTO prof. Eusebiu Popa