FOTO Roman-Neamț: Acțiuni ale polițiștilor în apropierea școlilor. Nouă firme sancționate cu amenzi totalizând 5.050 de lei

Vineri, 13 februarie 2026, „în intervalul orar 09.00– 12.00, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Neamț, au acționat în sistem integrat, împreună cu efective de jandarmi din cadrul Inspectoratul de Jandarmi Județean (IJJ) Neamț, reprezentanți ai Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane și ai Inspectoratului Școlar Județean (SJ) Neamț pentru asigurarea și creșterea gradului de siguranță publică în incinta și zona adiacentă a unităților de învățământ preuniversitar”, se arată într-un comunicat al IPJ Neamț.

În zona adiacentă a Școlii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza” și a Liceului Tehnologic „Vasile Sav”, echipele au desfășurat activități preventive pe teme precum: răspunderea penală a minorilor, prevenirea: traficului de substanțe interzise, a faptelor cu violență, a delincvenței juvenile, bullying-ului, cyber-bullying-ului și a faptelor de port fără drept de obiecte periculoase.

„Au fost verificați 9 agenți economici, fiind efectuate verificări pe linia respectării prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și instruiri în cadrul personalului cu atribuții de pază în unitățile de învățământ. Au fost aplicate 9 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 5.050 lei.

Pe timpul acțiunii desfășurate nu au fost constatate fapte de natură penală. La acțiune au participat polițiști din cadrul Biroului Siguranța Școlară Neamț, Birourilor Rutier și Ordine Publică Roman, un tehnician criminalist- conductor câine din cadrul Serviciilor Criminalistic și Investigarea Criminalității Economice Neamț, Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității Neamț”, precizează sursa citată.

