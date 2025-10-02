FOTO. Razie în trafic în prima zi a lui Brumărel

Având în vedere faptul că în ultima perioadă au avut loc mai multe evenimente rutier în zona trecerilor pentru pietoni, pe 1 octombrie polițiștii din cadrul Serviciul Rutier Neamț au desfășurat o acțiune pentru depistarea și sancționarea abaterilor privind neacordarea de prioritate pietonilor. Verificările au avut drept scop declarat faptul că marcajul pietonal trebuie să rămână un spațiu sigur pentru fiecare dintre noi. „De aceea, câteva lucruri simple pot face diferența. Pentru șoferi: încetiniți înaintea trecerilor, fiți atenți la persoanele care se apropie de marginea drumului și oferiți prioritate cu răbdare și respect. O secundă de atenție în plus poate salva o viață. Pentru pietoni: chiar dacă aveți prioritate, asigurați-vă că șoferii au observat intenția de a traversa. Un contact vizual poate preveni un moment periculos”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

De menționat este faptul că pe parcursul anului trecut în județul Neamț au fost înregistrate 54 de evenimente rutiere pe fondul neacordării de prioritate pietonilor. Bilanțul a fost sumbru: două persoane și-au pierdut viața, 12 au fost rănite grav și 44 de persoane au fost rănite ușor (amănunte aici ). Trendul s-a menținut și în 2025, iar până acum, pe fondul aceleiași cauze, au fost înregistrate 40 de evenimente rutiere, în urma cărora au fost două decese, 8 persoane au fost rănite grav, iar 32 au fost rănite ușor (amănunte aici).

„Siguranța pe trecerea de pietoni începe cu responsabilitatea fiecăruia. Doar împreună putem transforma aceste spații în zone de încredere pentru toți participanții la trafic. Noi suntem în teren și acționăm pentru depistarea și sancționarea acestor abateri!”, mai arată sursa citată.

FOTO IPJ Neamț