ACTUALITATENEAMȚSOCIAL

FOTO. Razie în trafic în prima zi a lui Brumărel

de Sofronia Gabi

Având în vedere faptul că în ultima perioadă au avut loc mai multe evenimente rutier în zona trecerilor pentru pietoni, pe 1 octombrie polițiștii din cadrul Serviciul Rutier Neamț au desfășurat o acțiune pentru depistarea și sancționarea abaterilor privind neacordarea de prioritate pietonilor. Verificările au avut drept scop declarat faptul că marcajul pietonal trebuie să rămână un spațiu sigur pentru fiecare dintre noi. „De aceea, câteva lucruri simple pot face diferența. Pentru șoferi: încetiniți înaintea trecerilor, fiți atenți la persoanele care se apropie de marginea drumului și oferiți prioritate cu răbdare și respect. O secundă de atenție în plus poate salva o viață. Pentru pietoni: chiar dacă aveți prioritate, asigurați-vă că șoferii au observat intenția de a traversa. Un contact vizual poate preveni un moment periculos”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

FOTO. Razie în trafic în prima zi a lui Brumărel

De menționat este faptul că pe parcursul anului trecut în județul Neamț au fost înregistrate 54 de evenimente rutiere pe fondul neacordării de prioritate pietonilor. Bilanțul a fost sumbru: două persoane și-au pierdut viața, 12 au fost rănite grav și 44 de persoane au fost rănite ușor (amănunte aici  ). Trendul s-a menținut și în 2025, iar până acum, pe fondul aceleiași cauze, au fost înregistrate 40 de evenimente rutiere, în urma cărora au fost două decese, 8 persoane au fost rănite grav, iar 32 au fost rănite ușor (amănunte aici).FOTO. Razie în trafic în prima zi a lui Brumărel

Siguranța pe trecerea de pietoni începe cu responsabilitatea fiecăruia. Doar împreună putem transforma aceste spații în zone de încredere pentru toți participanții la trafic. Noi suntem în teren și acționăm pentru depistarea și sancționarea acestor abateri!”, mai arată sursa citată.FOTO. Razie în trafic în prima zi a lui Brumărel

FOTO IPJ Neamț

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Horoscop la început de octombrie
Articolul următor
Jane Goodall a murit la 91 de ani. O viață în slujba științei și a naturii

Ultima ora

SANATATE

Alt scandal în sănătatea nemțeană: conducerea DSP demisă de ministrul Rogobete

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat demiterea conducerii Direcției...
ADMINISTRAȚIE

Program militar pe bază de voluntariat pentru tinerii până la 35 de ani – proiectul a fost adoptat de Guvern

În ședința de Guvern din 2 octombrie au fost...
SOCIAL

Jane Goodall a murit la 91 de ani. O viață în slujba științei și a naturii

Jane Goodall, cercetătoarea britanică ce a schimbat modul în...
SOCIAL

Horoscop la început de octombrie

Berbec  Începutul lui octombrie anunță nativii din Berbec că vor...
ACTUALITATE

Botoșani: O femeie și-a pierdut viața și un bărbat a suferit arsuri într-un incendiu devastator

Un incendiu violent care a afectat locuința unor săteni...

Categorii

SANATATE

Alt scandal în sănătatea nemțeană: conducerea DSP demisă de ministrul Rogobete

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat demiterea conducerii Direcției...
ADMINISTRAȚIE

Program militar pe bază de voluntariat pentru tinerii până la 35 de ani – proiectul a fost adoptat de Guvern

În ședința de Guvern din 2 octombrie au fost...
SOCIAL

Jane Goodall a murit la 91 de ani. O viață în slujba științei și a naturii

Jane Goodall, cercetătoarea britanică ce a schimbat modul în...
SOCIAL

Horoscop la început de octombrie

Berbec  Începutul lui octombrie anunță nativii din Berbec că vor...
ACTUALITATE

Botoșani: O femeie și-a pierdut viața și un bărbat a suferit arsuri într-un incendiu devastator

Un incendiu violent care a afectat locuința unor săteni...
ACTUALITATE

Video-foto. Piatra Neamț. Lucrări de igienizare și decolmatare pe pârâul Cuejdi

Primăria Piatra Neamț a anunțat că în luna octombrie...
ECONOMIE

Verificări ITM Neamț la angajatorii din industria extractivă

Societățile comerciale din industria extractivă au făcut controlate de...
ADMINISTRAȚIE

Vești bune pentru consumatorii cu venituri mici: prețul energiei electrice ar putea fi replafonat la 1 leu/kwh

După ce la jumătatea anului s-a liberalizat prețul energiei...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale