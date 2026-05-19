FOTO. Promenada Bistriței din Bacău se deschide pe 15 iunie. Investiție de 11 milioane de lei

de Vlad Bălănescu

Un nou spațiu de promenadă pentru pietoni și bicicliști va fi deschis în municipiul Bacău începând cu 15 iunie. Este vorba despre proiectul „Promenada Bistriței”, realizat în zona Insulei de Agrement, care se află în faza finală de execuție.

Investiția, în valoare de aproximativ 11 milioane de lei, a fost finanțată prin Programul Regional Nord-Est 2021–2027 și are ca scop dezvoltarea unui coridor destinat deplasărilor nemotorizate.

Noua promenadă include alei pietonale și piste pentru biciclete, gândite să se conecteze cu rețeaua velo existentă din oraș. De-a lungul traseului au fost amenajate și puncte de odihnă – 27 de structuri metalice tip consolă, amplasate deasupra apei, dotate cu bănci și pergole.

Proiectul este echipat cu iluminat public LED, sistem de supraveghere video, Wi-Fi și toalete ecologice amplasate la capetele traseului. În plus, zona a fost completată cu spații verzi și un sistem automat de irigații.

Potrivit autorităților, investiția face parte din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă și urmărește reducerea poluării prin încurajarea mersului pe jos și cu bicicleta, dar și valorificarea zonei de agrement de pe malul Bistriței.

Accesul complet pe traseu va fi posibil după finalizarea procedurilor de recepție, în a doua jumătate a lunii iunie.

Imagini: Mesagerul de Bacău

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
