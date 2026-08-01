FOTO. Pompierii nemțeni, din nou la etapa națională a Concursurilor Serviciilor Profesioniste pentru Situații de Urgență

Lotul reprezentativ al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Petrodava” Neamț s-a calificat, și în acest an, la etapa națională a Concursurilor Serviciilor Profesioniste pentru Situații de Urgență, după ce a ocupat locul al II-lea în clasamentul general al etapei zonale, desfășurată în perioada 28-30 iulie, la Iași.

Echipa ISU Neamț, coordonată de căpitanul Afloarei Ionuț, locțiitorul comandantului Detașamentului de Pompieri Târgu Neamț, a fost alcătuită din:

plutonier major Aștefănoaei Alexandru – Detașamentul Roman;

plutonier major Vîrlan Daniel – Detașamentul Târgu Neamț;

plutonier Moldovan Florin – Detașamentul Piatra Neamț;

plutonier Găvriluț Samuel – Detașamentul Piatra Neamț;

sergent major Cucoș Iustin – Detașamentul Târgu Neamț;

soldat Blaga Andrei – Detașamentul Târgu Neamț;

soldat Burduhas Dumitrel – Detașamentul Piatra Neamț;

soldat Hazi Tarciziu – Detașamentul Roman;

soldat Lostun Sebastian – Detașamentul Piatra Neamț;

soldat Mîndrescu Sebastian – Detașamentul Târgu Neamț.

Pregătirea lotului reprezentativ al ISU Neamț a fost coordonată de căpitanul Afloarei Ionuț și plutonierul adjutant șef Mihăiluc Constantin, din cadrul Detașamentului de Pompieri Târgu Neamț.

În urma rezultatelor obținute și a timpului cumulat înregistrat în competiție, echipa ISU Neamț s-a calificat la etapa națională a Concursurilor Serviciilor Profesioniste pentru Situații de Urgență, alături de alte 11 echipe din țară.

Rezultatele obținute de ISU Neamț:

Locul II – Scara de fereastră;

Locul II – Pista cu obstacole pe 100 de metri;

Locul III – Ștafeta 4 × 100 de metri;

Locul III – Realizarea dispozitivului de intervenție la motopompă.

La individual, soldatul Lostun Sebastian a obținut locul al II-lea la proba „Scara de fereastră”, într-o competiție la care au participat 56 de concurenți.

La etapa zonală au participat loturile inspectoratelor pentru situații de urgență din Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui și Vrancea.

Clasamentul general a fost câștigat de ISU Bacău, urmat de ISU Neamț și ISU Botoșani.

„Felicitări colegilor noștri pentru această performanță deosebită! Felicitări tuturor participanților pentru spiritul de fair-play, determinarea și profesionalismul de care au dat dovadă! Mult succes la etapa națională!”, au transmis reprezentanții ISU Neamț.

Foto: ISU Neamț