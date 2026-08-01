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FOTO. Pompierii nemțeni, din nou la etapa națională a Concursurilor Serviciilor Profesioniste pentru Situații de Urgență

de Popa Denisa

Lotul reprezentativ al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Petrodava” Neamț s-a calificat, și în acest an, la etapa națională a Concursurilor Serviciilor Profesioniste pentru Situații de Urgență, după ce a ocupat locul al II-lea în clasamentul general al etapei zonale, desfășurată în perioada 28-30 iulie, la Iași.FOTO. Pompierii nemțeni, din nou la etapa națională a Concursurilor Serviciilor Profesioniste pentru Situații de Urgență

Echipa ISU Neamț, coordonată de căpitanul Afloarei Ionuț, locțiitorul comandantului Detașamentului de Pompieri Târgu Neamț, a fost alcătuită din:

  • plutonier major Aștefănoaei Alexandru – Detașamentul Roman;
  • plutonier major Vîrlan Daniel – Detașamentul Târgu Neamț;
  • plutonier Moldovan Florin – Detașamentul Piatra Neamț;
  • plutonier Găvriluț Samuel – Detașamentul Piatra Neamț;
  • sergent major Cucoș Iustin – Detașamentul Târgu Neamț;
  • soldat Blaga Andrei – Detașamentul Târgu Neamț;
  • soldat Burduhas Dumitrel – Detașamentul Piatra Neamț;
  • soldat Hazi Tarciziu – Detașamentul Roman;
  • soldat Lostun Sebastian – Detașamentul Piatra Neamț;
  • soldat Mîndrescu Sebastian – Detașamentul Târgu Neamț.FOTO. Pompierii nemțeni, din nou la etapa națională a Concursurilor Serviciilor Profesioniste pentru Situații de Urgență

Pregătirea lotului reprezentativ al ISU Neamț a fost coordonată de căpitanul Afloarei Ionuț și plutonierul adjutant șef Mihăiluc Constantin, din cadrul Detașamentului de Pompieri Târgu Neamț.

În urma rezultatelor obținute și a timpului cumulat înregistrat în competiție, echipa ISU Neamț s-a calificat la etapa națională a Concursurilor Serviciilor Profesioniste pentru Situații de Urgență, alături de alte 11 echipe din țară.FOTO. Pompierii nemțeni, din nou la etapa națională a Concursurilor Serviciilor Profesioniste pentru Situații de Urgență

Rezultatele obținute de ISU Neamț:

  • Locul II – Scara de fereastră;
  • Locul II – Pista cu obstacole pe 100 de metri;
  • Locul III – Ștafeta 4 × 100 de metri;
  • Locul III – Realizarea dispozitivului de intervenție la motopompă.

La individual, soldatul Lostun Sebastian a obținut locul al II-lea la proba „Scara de fereastră”, într-o competiție la care au participat 56 de concurenți.FOTO. Pompierii nemțeni, din nou la etapa națională a Concursurilor Serviciilor Profesioniste pentru Situații de Urgență

La etapa zonală au participat loturile inspectoratelor pentru situații de urgență din Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui și Vrancea.
Clasamentul general a fost câștigat de ISU Bacău, urmat de ISU Neamț și ISU Botoșani.

Felicitări colegilor noștri pentru această performanță deosebită! Felicitări tuturor participanților pentru spiritul de fair-play, determinarea și profesionalismul de care au dat dovadă! Mult succes la etapa națională!”, au transmis reprezentanții ISU Neamț.

Foto: ISU Neamț

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
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