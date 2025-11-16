FOTO. Polițiștii, în rândul liceenilor din Săbăoani: oamenii legii au fost însoțiți de câinii polițiști Patrik și Locky

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Săbăoani au desfășurat activități preventive și de informare în rândul liceenilor din comuna Săbăoani. Acțiunea a avut loc pe 13 noiembrie la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Săbăoani și Liceul Tehnologic Nisiporești, accentul fiind pus pe prevenirea consumului de substanțe psihoactive în rândul tinerilor. Au avut loc și demonstrații practice efectuate cu sprijinul Serviciului Criminalistic Neamț, care a asigurat prezența unui cuplu canin, compus din câinii polițiști Patrick și Locky.

În cadrul activităților la care au fost prezenți 160 de elevi cu vârste între 16 și 18 ani au avut loc discuții interactive, s-au vizionat materiale video educative dar au fost și demonstrații practice. Punctul culminant a fost prelucrarea unei urme de miros specific, de către Locky. Polițiștii au răspuns întrebărilor adolescenților, explicând cum pot solicita ajutor atunci când se confruntă cu tentația consumului de droguri sau cu situații de risc. „Mulți elevi au apreciat deschiderea polițiștilor și modul prietenos în care au fost abordate temele sensibile. Astfel de activități vor continua și în perioada următoare, scopul principal fiind creșterea gradului de informare și responsabilizare a tinerilor”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Săbăoani reamintesc că prevenirea este cea mai eficientă armă împotriva consumului de droguri: „Ne dorim ca tinerii să înțeleagă faptul că drogurile nu sunt o soluție, ci o problemă. Le explicăm elevilor efectele reale pe care aceste substanțe le au asupra sănătății, dar și consecințele legale”.

FOTO: IPJ Neamț