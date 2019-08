Duminică, 25 august, locuitorii din Pipirig au avut motiv de joc şi voie bună. După o pauză de mai mulţi ani, în care zilele comunei au fost întrerupte, iată că, la iniţiativa primarului Vasile Dorneanu, a fost reluată această manifestare, intitulată în 2019 “Sărbătoare pe Valea Ozanei”. Evenimentul a avut loc în centrul civic al comunei şi a adunat sute de persoane dornice să petreacă şi să se bucure de o frumoasă zi de duminică. Alături de administraţia locală, la invitaţia primarului au participat numeroase oficicialităţi judeţene şi locale, cum ar fi senatorul Emilia Arcan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Laurenţiu Dulamă, consilierii judeţeni Marius Nechita şi Neculai Puşcaşu, fostul prefect George Lazăr, viceprimarii de Vânători-Neamţ şi Agapia.

1 din 9

După o slujbă religioasă oficiată de un sobor de preoţi din comună, primarul Vasile Dorneanu a deschis oficial manifestarea printr-un mesaj: “Am considerat că trebuie să avem o zi a comunei în fiecare an. În acest sens, am iniţiat un proiect de consiliu local, iar colegii mei din legislativul local au fost de acord cu această propunere a mea. Am stabilit ca Ziua comunei Pipirig să se desfăşoare în fiecare an, în ultima duminică din luna august. De aceea, credem că, într-un astfel de moment, putem să ne întâlnim cu toţii, cu fiii şi fiicele din comuna Pipirig, care fie că sunt în vacanţă, dacă ne referim la elevi, fie sunt în concediu şi au venit acasă, dar mai ales că-i putem avea lângă noi pe concetăţenii noştri, pe pipirigenii noştri, care sunt plecaţi la muncă în străinătate. De aceea, în această zi, toţi cei care iubim această comună ne putem întâlni pentru a petrece aşa cum se cuvine. Vrem să fie astăzi o zi de sărbătoare pe Valea Ozanei, vrem să fie o zi în care să ne întâlnim şi să ne bucurăm de această zi de august”.

Programul artistic a fost susţinut de numeroase ansambluri folclorice şi talente locale. Startul recitalurilor a fost de dat de către tinerele talente locale, cum ar fi Elena Ioniţă, Ilinca Vrînceanu, Amalia Vrînceanu, Alexandra Dorneanu, Ştefan Ţârdea, dar şi de ansamblurile folclorice „Dor vânătorean” sau „Mlădiţe”. Seara a continuat cu recitalurile consacraţilor cântăreţi de muzică populară: Constantin Bahrin, Alexandru Brădăţan, Viorica Macovei, Ştefan Enăşel sau Gheorghe Gherman. Spre seară, îndrăgitele interprete Misha şi Andreea Bănică au electrizat atmosfera. Focul de artificii a încheiat o zi din frumosul ţinut al Pipirigului. (C.T. STURZU)