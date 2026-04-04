FOTO. Piatra Neamț. Un copil de 12 ani a căzut în albia Cuejdiului

Militarii din cadrul ISU Neamț au intervenit pe 4 aprilie pentru salvarea unui copil de 12 ani care a căzut în albia Cuejdiului, în zona centrală din Piatra Neamț. Apelul pentru ajutor, prin numărul unic de urgență 112, a fost înregistrat în dispecerat în jurul orei 16:00 În această după-amiază, în jurul orei 16:00.

„La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț și IPJ. La sosirea pompierilor un copil în vârstă de aproximativ 12 ani era în albia râului, ieșit din apă. Acesta a fost scos de pompieri si predat echipajului SMURD. Ulterior, copilul a fost transportat la spital pentru investigații și asistență de specialitate”, anunță ISU Neamț.

FOTO: ISU Neamț