FOTO. Piatra-Neamț. Un altfel de Program “Rabla” – Somații pentru mașinile abandonate

Amenzi cuprinse între 1.000 și 2.000 de lei riscă proprietarii autoturismelor abandonate prin municipiul Piatra-Neamț, pe trotuare, în spatele unor blocuri, pe spațiile verzi sau chiar ocupând locuri de parcare. De la începutul acestui an până în prezent, Poliția Locală a municipiului Piatra-Neamț a identificat prin oraș 18 astfel de „rable” care au rămas de ani de zile abandonate în diverse locuri.

Polițiștii locali au trimis somații, acolo unde au fost identificați proprietarii, adică în 12 din cele 18 cazuri, să le ridice, pe cheltuiala proprie și, în acest mod, acestea au dispărut din peisajul urban, eliberând și câteva locuri de parcare ocupate inutil.

“În acest context au fost eliberate și o serie de locuri de parcare de reședință pentru că multe dintre mașinile abandonate, radiate sau cu ITP expirat ocupau astfel de locuri în condițiile în care în municipiul Piatra Neamț se resimte o lipsă acută a locurilor de parcare.

Reamintim că potrivit Legii 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, ”refuzul proprietarului sau al deţinătorului legal al vehiculului de a se conforma somaţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) sau de a prelua vehiculul depozitat într-un loc special amenajat şi revendicat potrivit art. 6 alin. (3) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei – Art. 12 – (1) ”, atenționează Poliția Locală.