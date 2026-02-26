FOTO. Piatra Neamț. Magazin din zona Pieței Centrale prădat de hoți – un bărbat a fost arestat

Un bărbat de 31 de ani, din Bacău, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a prădat un magazin din Piața Centrală din Piatra Neamț. Fapta a avut loc de Dragobete, pe 24 februarie.

Polițiștii pietreni au fost anunțați în jurul orei 11:00 că, o persoană necunoscută ar fi pătruns în magazin de unde ar fi sustras mai multe obiecte de feronerie și scule, plus 1.000 de lei, cauzând un prejudiciu care se cifrează la 5.000 de lei.

„În urma activităților investigativ-operative desfășurate de polițiști, a fost identificată persoana bănuită de comiterea faptei, un bărbat de 31 de ani, din județul Bacău. Prejudiciul a fost recuperat parțial. În urma probatoriului administrat, polițiștii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore, bărbatul fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Neamț”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț. A doua zi, pe 25 februarie, bărbatul a fost prezentat instanței de judecată care a dispus față de acesta măsura arestării preventive pentru 30 de zile.

FOTO: IPJ Neamț