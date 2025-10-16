FOTO. Piatra-Neamț. Curtea Domnească va fi, după 15 ani, reabilitată

Zona istorică din centrul municipiului Piatra-Neamț, Ansamblul Curții Domnești, a fost reabilitat/modernizat acum 15 ani, însă lucrările au fost de proastă calitate, lucru remarcat chiar de atunci. În acest moment zona aceasta arată jalnic, distrusă și de manifestările care au atentat la pavajul din zonă – scene mai mici sau mai mari, mașini, căsuțe, patinoare – în special pentru un oraș care se dorește a fi unul turistic.

Într-o ședință extraordinară a Consiliului Local al municipiului Piatra-Neamț, ce a avut loc miercuri, 15 octombrie, a fost aprobată o nouă hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economică (faza DALI) pentru modernizarea centrului istoric al orașului – zona Curtea Domnească. Este un nou pas, în continuarea unui prim demers făcut anul trecut, când au fost aprobate Nota conceptuală și tema de proiectare aferente aceluiași proiect.

Pentru obținerea finanțării, Primăria Piatra Neamț va depune o cerere de finanțare pe Regio – Programul Regional pentru Regiunea Nord-Est 2021-2027, Prioritatea 7 – O regiune mai atractiva, unde bugetul orientativ alocat municipiului Piatra Neamț pentru realizarea de investiții în acest domeniu este de 8.048.666 euro.

Sumele estimate a fi necesare pentru acest proiect, ce ar urma să se desfășoare în două etape ar fi de aproximativ 55 de milioane de lei cu TVA.

Ce s-a făcut până acum pentru modernizarea Curții Domnești

Prin investiția realizată în anii 2010 –2012, a fost executat un proiect amplu cu finanțare din fonduri europene, de către Primăria Municipiului Piatra Neamț, prin care a fost restaurată zona centrului istoric și s-au făcut amenajări ale circulațiilor pietonale și carosabile – pasaj auto subteran, parcările subterane.

În mai anul acesta a fost încheiat contractul de achiziție pentru servicii de proiectare și asistență tehnică pentru noul proiect care prevede reabilitarea Ansamblului Curții Domnești și introducerea în circuitul turistic.

Noul proiect prevede în plus, pe lângă Curtea Domnească, lucrări la zidul de incintă al Curții Domnești, la Biserica Domnească Nașterea ,,Sf. Ioan Botezătorul”, pasajul Ștefan cel Mare, reabilitarea străzii Dr. Dimitrie Ernici, dar și a “Parcului Ștefan cel Mare” – cunoscut drept parcul central sau Parcul Tineretului.

Ce se dorește și care ar fi costurile

Proiectul prevede restaurarea părții istorice, dar și modernizarea căilor de acces în zonă.

Contractul pentru servicii de proiectare și asistență tehnică pentru lucrări a fost încheiat între Municipiul Piatra Neamț și Lemar Industries SRL, cu asociat KDV Project Building SRL. În baza acestuia a fost elaborat devizul general în faza DALI, rezultând o valoare totală de investiție:

“1. Pentru realizarea într-o singură etapă:

– varianta minimală de 33.149.620 lei fără TVA, respectiv 40.047.789 lei cu TVA

– varianta maximală de 45.847.760 lei fără TVA, respectiv 55.386.162 lei cu TVA.

Pentru realizarea în 2 etape:

Etapa I, pentru obiectele:

Zidul de incintă al Curții Domnești Platoul Curții Domnești Strada Dr. Dimitrie Ernici

– valoare minimală: 20.933.925 lei fără TVA, respectiv 25.289.056 lei cu TVA;

– valoare maximală: 27.006.624 lei fără TVA, respectiv 32.624.405 lei cu TVA.

– Etapa II, pentru obiectele:

Biserica „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” Parcul Ștefan cel Mare

– valoare minimală: 12.215.695 lei fără TVA, respectiv 14.758.732 lei cu TVA;

– valoare maximală: 18.841.136 lei fără TVA, respectiv 22.761.757 lei cu TVA”.

Potrivit anexei, se va merge pe varianta în două etape. Toate aceste documente sunt necesare pentru pasul următor: depunerea cererii de finanțare pe Regio.

Lucrările detaliate și cheltuielile estimate puteți găsi în anexa proiectului aprobat miercuri aici.