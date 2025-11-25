ACTUALITATENEAMȚSOCIAL

Foto. Piatra-Neamț. Accident la sensul giratoriu din Sarata

de Croitoru Angela

O coliziune puternică între două autoturisme a avut loc în urmă cu puțin timp, marți, 25 noiembrie, în jurul orei 9:45, în Piatra-Neamț, la sensul giratoriu de pe strada Petru Movilă din anexa Sarata.Foto. Piatra-Neamț. Accident la sensul giratoriu din Sarata

În aceste momente forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț intervin la un accident rutier produs pe strada Petru Movilă din municipiul Piatra-Neamț.

În accidentul rutier sunt implicate două autoturisme”, a precizat căpitan Irina Popa, purtătorul de cuvânt al ISU Neamț.Foto. Piatra-Neamț. Accident la sensul giratoriu din Sarata

Din primele informații, coliziunea a avut loc între două autoturisme în care se aflau doar șoferii, unul dintre acestea, în vârstă de aproximativ 70 de ani, cu multiple traumatisme a fost preluat de o ambulanță SAJ Neamț și transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a SJU Piatra-Neamț.

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
Articolul precedent
Două drone rusești au intrat pe teritoriul României. Se pare că o dronă ar fi căzut în județul Vaslui
Articolul următor
Un șofer sub influența alcoolului a avariat 4 mașini și s-a oprit în gardul Primăriei Târgu Neamț

Ultima ora

ACTUALITATE

Legea pensiilor private a fost declarată parțial neconstituțională de către CCR

Curtea Constituțională a admis, în parte, marți, 25 noiembrie,...
ACTUALITATE

25 noiembrie: Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor. Peste 4.000 de cazuri de violență domestică în Neamț în 2025

25 noiembrie este marcată în toată lumea ca fiind...
SOCIAL

Botoșani: Accident cu 3 victime – o mașină a ieșit în decor și s-a răsturnat

Un eveniment rutier soldat cu trei răniți a avut...
INFRACȚIONAL

Neamț. Razie în trafic: au fost trase pe dreapta 280 de vehicule. Au fost retrase 10 certificate de înmatriculare

Timp de o săptămână, în perioada 17 – 23...
SOCIAL

FOTO. Incendiu la Piatra Șoimului – o locuință a fost distrusă

O familie din localitatea Poieni, comuna Piatra Șoimului, a...

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale