Foto. Piatra-Neamț. Accident la sensul giratoriu din Sarata

O coliziune puternică între două autoturisme a avut loc în urmă cu puțin timp, marți, 25 noiembrie, în jurul orei 9:45, în Piatra-Neamț, la sensul giratoriu de pe strada Petru Movilă din anexa Sarata.

“În aceste momente forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț intervin la un accident rutier produs pe strada Petru Movilă din municipiul Piatra-Neamț.

În accidentul rutier sunt implicate două autoturisme”, a precizat căpitan Irina Popa, purtătorul de cuvânt al ISU Neamț.

Din primele informații, coliziunea a avut loc între două autoturisme în care se aflau doar șoferii, unul dintre acestea, în vârstă de aproximativ 70 de ani, cu multiple traumatisme a fost preluat de o ambulanță SAJ Neamț și transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a SJU Piatra-Neamț.