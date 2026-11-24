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Două mandate de percheziție domiciliară au fost puse în executare pe 24 noiembrie, în localitatea Poiana Teiului. La descinderi au participat polițiști din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Iași și Biroului Județean de Poliție Transporturi Neamț, cu sprijinul luptătorilor S.A.S. Neamț și al Serviciului Criminalistic Neamț.

Sub supravegherea unui magistrat din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bicaz, se fac cercetări într-un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținerea, utilizarea și/sau comercializarea uneltelor de tip plasă monofilament. „Cu ocazia activităților desfășurate au fost identificate și ridicate, în vederea continuării cercetărilor 71 de plase tip monofilament, de diferite dimensiuni, si 23 de alte unelte pentru pescuit, interzise deținerii și comercializării. Cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorului de caz, în vederea luării măsurilor legale”, anunță Inspectoratul Județean de Poliție Neamț.

FOTO IPJ Neamț

(G. S.)