FOTO. Percheziții la Piatra Neamț și Sagna într-un dosar de braconaj. Arme și muniții, ridicate de polițiști

Percheziții domiciliare au avut loc în Piatra Neamț și Sagna, la locuințele unui bărbat în vârstă de 75 de ani, într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de braconaj cinegetic și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Descinderile au fost efectuate la data de 16 februarie, de polițiștii din cadrul Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Neamț, care au pus în aplicare două mandate de percheziție.

În urma verificărilor, anchetatorii au identificat și ridicat trei arme letale și 201 cartușe de vânătoare, de diferite calibre, toate deținute legal.

Pe lângă acestea, polițiștii au descoperit un adevărat arsenal de obiecte deținute ilegal: „3 pistoale, o țeavă de armă de vânătoare, peste 50 de cartușe de diferite calibre și dimensiuni, mai multe componente ale mecanismelor de arme, alice de diferite dimensiuni, bile metalice, bure, sertizoare pentru confecționarea muniției, pulbere, coarne de cerb, 7 trofee de căprior, 2 plase monofilament și 2 capcane metalice”, au declarat reprezentanții IPJ Neamț.

Toate materialele descoperite au fost indisponibilizate, iar polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea întregii activități infracționale.

Ancheta este desfășurată sub aspectul comiterii infracțiunilor de braconaj cinegetic și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Foto: IPJ Neamț